Inició restablecimiento de agua en más de 100 barrios de Cartagena

Aguas de Cartagena culminó en la madrugada de este viernes 11 de septiembre, las labores técnicas previstas para restablecer la operación de la Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC) Dolores, luego de completar las intervenciones requeridas en los equipos de bombeo.

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Con la puesta en marcha de la EBAC Dolores, se inició el restablecimiento progresivo del servicio de acueducto en los barrios que tuvieron suspensión desde ayer en horas de la mañana.

La normalización se realizará de manera gradual, mientras el sistema recupera sus condiciones habituales de presión, continuidad y suministro.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión de los usuarios durante el desarrollo de estas labores y reconoce el compromiso de los equipos técnicos y operativos que trabajaron de manera continua para recuperar el funcionamiento de la estación.