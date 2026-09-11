Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 sep 2026 Actualizado 12:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Inició restablecimiento de agua en más de 100 barrios de Cartagena

Según Acuacar, terminaron exitosamente los trabajos en la Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC) Dolores

Foto: GettyImages

Foto: GettyImages

Foto: GettyImages
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Aguas de Cartagena culminó en la madrugada de este viernes 11 de septiembre, las labores técnicas previstas para restablecer la operación de la Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC) Dolores, luego de completar las intervenciones requeridas en los equipos de bombeo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con la puesta en marcha de la EBAC Dolores, se inició el restablecimiento progresivo del servicio de acueducto en los barrios que tuvieron suspensión desde ayer en horas de la mañana.

La normalización se realizará de manera gradual, mientras el sistema recupera sus condiciones habituales de presión, continuidad y suministro.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión de los usuarios durante el desarrollo de estas labores y reconoce el compromiso de los equipos técnicos y operativos que trabajaron de manera continua para recuperar el funcionamiento de la estación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado