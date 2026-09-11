Citas para pasaportes en Bolívar serán todos los viernes: hay 1.000 cupos semanales

Los ciudadanos que residen en el departamento de Bolívar, que necesiten tramitar por primera vez su pasaporte o renovar el documento deberán estar pendientes de la plataforma de la Gobernación, ya que la asignación de citas se concentra en un solo día de la semana.

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La administración departamental informó que todos los viernes se ponen a disposición 1.000 cupos para este procedimiento. Las citas son solicitadas de forma virtual y, dependiendo de la disponibilidad, los usuarios pueden escoger la fecha y hora para ser atendidos.

Para iniciar el proceso, los interesados deben ingresar a www.bolivar.gov.co y dirigirse al espacio destinado al trámite de pasaportes. Allí encontrarán las instrucciones para solicitar el turno y consultar los horarios disponibles.

La recomendación de la Gobernación es realizar la gestión directamente en sus canales institucionales y utilizar mecanismos de recordatorio para tener presente la fecha asignada.

Tarifas del pasaporte

En 2026 fueron actualizados los valores relacionados con la expedición del documento. Para el pasaporte ordinario, el costo informado en Bolívar es de $251.618, resultado de sumar los $116.600 correspondientes a la libreta y $135.018 por concepto del impuesto departamental.

En cuanto al pasaporte ejecutivo, la libreta tiene un valor de $256.400 y, con el impuesto departamental de $135.018, el costo total llega a $391.418.

Para quienes requieran un pasaporte de emergencia, el valor informado es de $257.718, correspondiente a $201.700 por la libreta y $56.018 de impuesto departamental.

Estos precios pueden cambiar si se presentan nuevas modificaciones en las tarifas nacionales o departamentales. Por ello, antes de realizar cualquier pago, se recomienda consultar el valor vigente directamente en la plataforma oficial.

La Gobernación también dispone de opciones virtuales para efectuar los pagos asociados al trámite, incluido el sistema PSE.

Documentos necesarios

Los requisitos varían según la edad del solicitante. Para los adultos, se debe presentar la cédula de ciudadanía original en las condiciones establecidas para el trámite. En determinados casos también pueden ser válidas las contraseñas expedidas por la Registraduría.

Quienes ya tengan un pasaporte anterior deberán llevarlo. Si el documento fue extraviado o hurtado, esta circunstancia deberá ser reportada durante el procedimiento.

En el caso de los menores de edad, se exige una copia auténtica del registro civil de nacimiento. Los mayores de siete años deben presentar además su tarjeta de identidad y asistir acompañados por uno de sus padres o por su representante legal, según corresponda.

No necesita intermediarios

La Gobernación recordó que el trámite de pasaporte es personal, tanto para la solicitud como para la entrega del documento. Por esta razón, hizo un llamado a no acudir a terceros que prometan conseguir citas, adelantar procesos o realizar gestiones a cambio de dinero.

Quienes necesiten expedir o renovar su pasaporte en Bolívar deben ingresar directamente a los canales oficiales y tener en cuenta que los nuevos cupos se habilitan cada viernes.