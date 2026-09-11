Así será el nuevo Colegio Etnoducativo de Santa Ana en Cartagena

En medio del encuentro con la comunidad de Santa Ana en Barú, el alcalde Dumek Turbay anunció una de las noticias más importantes para la educación de la zona insular de Cartagena: la construcción del nuevo Colegio Etnoeducativo de la comunidad, una institución pensada desde las necesidades del territorio y que permitirá brindar espacios dignos, modernos y adecuados para niños, niñas y jóvenes.

“Vamos a construir este gran colegio de Santa Ana. La idea es que en equidad podamos transformar la infraestructura educativa de Cartagena y de su zona insular, con educación técnica laboral que propicie empleo joven coherente con sus contextos”, afirmó el alcalde Dumek Turbay durante su visita a esta comunidad, quien mencionó que la cuantiosa inversión es “poca para lo que merecen”.

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Un colegio diseñado para el futuro de Santa Ana

El nuevo Colegio Etnoeducativo será una infraestructura integral que contará con dos estructuras de dos pisos, más de 40 aulas modernas con sillas universitarias, espacios para preescolar, aulas auxiliares y ambientes destinados para la formación media técnica.

La institución tendrá nuevas áreas comunes, cancha múltiple cubierta, parque infantil, zonas de juegos, biblioteca, aula polivalente para el desarrollo de diferentes actividades académicas, laboratorios de electricidad y espacios pensados para fortalecer la educación desde las capacidades y vocaciones del territorio.

Uno de los componentes diferenciales será la creación de un taller de motores fuera de borda, una iniciativa construida a partir de las necesidades de Santana y sus comunidades, reconociendo la relación histórica de sus habitantes con el entorno marítimo.

El proyecto también contempla una cancha completamente cubierta, auditorio, comedor escolar con alimentación preparada y servida en sitio, además de espacios rodeados de naturaleza que permitan una formación más cercana y conectada con el territorio.

Educación con acceso y permanencia para los estudiantes

El alcalde Dumek Turbay destacó que la transformación educativa no solo está relacionada con construir una nueva infraestructura, sino con garantizar que los estudiantes puedan llegar y permanecer en sus aulas.

Por eso, dentro de esta apuesta se contempla fortalecer el transporte escolar hacia el nuevo colegio de Santa Ana, una estrategia fundamental para que niños, niñas y jóvenes de la comunidad tengan garantizado su acceso a la educación en condiciones dignas y seguras.

“Los estudiantes que hagan parte del colegio de Santana y vivían en Barú Pueblo, Ararca, hasta el mismo Pasacaballos tendrán ruta escolar, así lo hemos anunciado y así será, los niños hacen parte de la transformación que queremos ver en Cartagena y todo empieza desde la educación. Un colegio nuevo debe estar acompañado de las condiciones necesarias para que nuestros estudiantes puedan asistir, aprender y construir su proyecto de vida”, señaló el mandatario.

Una inversión para cerrar brechas en la zona insular

La construcción del nuevo Colegio Etnoeducativo de Santana tendrá una inversión aproximada de 35 mil millones de pesos y hace parte de la apuesta del Gobierno Distrital por reducir las brechas históricas entre la zona urbana y rural de Cartagena.

El alcalde Dumek Turbay también anunció que continúa trabajando junto al Concejo Distrital para definir las inversiones que permitan avanzar en proyectos estratégicos para la zona insular.

“Con el Concejo tenemos abierta una discusión y ya me dijeron que me van a dar el aval para gestionar los recursos de la financiación con el BID para ponerle agua potable a Barú Pueblo. Estamos definiendo también la posibilidad de que todo el saneamiento básico de las tres comunidades de la isla se pueda resolver, Ararca, Santana y Barú pueblo”, expresó.

Durante las próximas semanas se avanzará en la discusión del presupuesto de inversión de Cartagena para 2027, donde la educación y las grandes transformaciones sociales tendrán un papel prioritario.

“Vamos a hacer realidad este colegio que se lo merece Santana. Yo quiero entregar esta obra a la comunidad y que nuestros niños tengan una educación con espacios dignos, modernos y pensados para el futuro”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.

Además de la educación, con inversiones e intervenciones integrales en los colegios públicos de Barú Pueblo, Santa Ana y Ararca, el Distrito también recuperará unidades deportivas, centros para adultos mayores, obras viales, entre otros proyectos sociales.