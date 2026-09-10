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Un cambio de gobierno en Israel no garantizará fin de asentamientos en Cisjordania: Sir Vincent Fean

En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el exdiplomático Sir Vincent Fean analizó la tensión entre el Reino Unido e Israel, así como las medidas de presión internacional frente a la expansión de asentamientos en Cisjordania.

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Fean es uno de los firmantes de una carta respaldada por 100 diplomáticos que exige la prohibición del comercio de armas con Israel para fortalecer la aceptación de un Estado palestino.

Durante la entrevista, Fean abordó el panorama político de Israel ante las elecciones del 27 de octubre de 2026, fecha que marcaría el límite del primer ministro Benjamin Netanyahu. Frente a esto, el exdiplomático se mostró escéptico sobre un impacto real de un relevo de poder. Sobre si un cambio de gobierno detendría los asentamientos, confesó; “Temo que pueda seguir igual”.

“No confío en que el cambio traiga alivio a los palestinos”

Explicó que los colonos están en todas las esferas del Estado, incluyendo el ejército y el gabinete de los ministros: “No confío en que el cambio de gobierno el 27 de octubre traiga alivio a los palestinos y a la comunidad internacional”.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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