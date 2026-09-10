Real Cartagena afectado con sanción de Ronaldo Lora: jugador no estará por tres fechas

Real Cartagena tendrá que afrontar sus próximos compromisos del Torneo BetPlay II-2026, sin uno de los hombres que más continuidad ha tenido en su nómina durante este año.

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La decisión dejó al defensor Ronaldo Lora por fuera durante tres partidos, además de imponerle una sanción económica de $2.626.357. La medida corresponde a un comportamiento considerado ofensivo hacia un integrante del cuerpo arbitral.

La baja llega en un momento en el que Lora se ha consolidado como uno de los futbolistas de mayor presencia en el equipo de Álvaro Hernández. En lo que va de 2026, el zaguero suma 29 apariciones y 2.435 minutos de juego, cifras que lo ubican como el jugador auriverde con mayor cantidad de minutos acumulados en la temporada. Además, ha conseguido marcar un gol.

Su participación también ha sido constante durante el segundo semestre. Lora estuvo presente en los seis compromisos que Real Cartagena ha disputado hasta ahora y registra 476 minutos en cancha.

Ahora el desafío para el cuerpo técnico será reorganizar la línea defensiva y definir quién ocupará el lugar del central durante estas tres jornadas.