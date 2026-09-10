Policía de Cartagena entregó reconocimiento a uniformados con más de 15 años en la institución

A las 9:00 de la mañana, bajo un sol radiante y fogoso, decenas de policías vestidos de gala caminaban por la bahía de Manga. Algunos avanzaban junto a sus esposas; otros, tomados de la mano de sus hijos o acompañados por sus padres. Todos llevaban consigo algo más que un uniforme: llevaban años de historias, sacrificios y momentos que solo sus familias conocen.

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La senda los conducía hasta el lugar donde recibirían un reconocimiento por los años entregados al servicio de Colombia. Allí, frente a sus compañeros y, especialmente, frente a quienes han compartido sus ausencias, sus sacrificios y las largas jornadas de servicio, serían condecorados por su trayectoria institucional.

Son hombres y mujeres que han dedicado una parte importante de sus vidas a proteger la vida, garantizar la convivencia y servir a los demás. Policías que, durante 15, 20, 25 y hasta 30 años, han asumido la responsabilidad de vestir el uniforme y representar a una institución que les ha exigido disciplina, sacrificio y vocación.

Historias como las de los subcomisarios Castañeda y Cardona, con más de 30 años de servicio; la del Intendente Jefe Jhon Jairo Sanguino, con 25 años en la institución; y las de otros 62 integrantes del nivel ejecutivo, con 20 y 15 años de trayectoria, se convierten en verdaderos legados institucionales. Son historias que hablan de entrega, perseverancia y compromiso con Colombia.

Cada ceremonia, lleva en su génesis el valor del ser policía, representado en la disciplina y la pulcritud, pero llega un momento en que el protocolo se rompe, no porque se quiere irrespetar, sino porque cruza la línea de las emociones y deja en el auditorio las escenas más puras de amor que se puedan presenciar, madres, padres, esposas e hijos, se levantan de las sillas y corren a sellar el orgullo que sienten con un fuerte abrazo, que emana felicidad.

Y es precisamente allí donde la institución vuelve a encontrarse con su esencia: reconocer a quienes han servido durante años no solo honra su pasado, sino que también despierta nuevamente el compromiso de seguir sirviendo.

Una medalla puede pesar unos gramos, pero cuando representa 15, 20, 25 o 30 años de servicio, lleva consigo el peso de una vida entregada a Colombia y la fuerza de una vocación que, lejos de apagarse, vuelve a encenderse.