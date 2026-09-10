Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 sep 2026 Actualizado 16:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WActualidad

Jhon Marín firmó contratos con Contraloría y Personería de Bogotá poco antes de la Ley de Garantías

Los dos contratos, uno por 60 y el otro por 63 millones de pesos, se firmaron antes del inicio de la Ley de Garantías.

Jhon Marín firmó contratos con Contraloría y Personería de Bogotá poco antes de la Ley de Garantías

Jhon Marín firmó contratos con Contraloría y Personería de Bogotá poco antes de la Ley de Garantías

00:00:0001:31
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

6AM W

Añadir Caracol Radio en Google

Caracol Radio conoció que Jhon Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora, firmó dos contratos con el Estado poco antes de que iniciara la Ley de Garantías por elecciones: uno con la Contraloría y otro con la Personería de Bogotá.

En contexto: Fiduprevisora | Los nexos que mantiene Mauricio Marín con la poderosa y cuestionada entidad

El contrato con la Contraloría de Bogotá fue por un monto de 60 millones de pesos para trabajar durante el primer semestre de 2026.

El de la Personería de Bogotá, que se firmó para las mismas fechas que el de la Contraloría, fue por 63 millones de pesos por siete meses de trabajo. Allí solicitaban a un abogado con experiencia laboral y maestría para garantizar la contratación.

Escuche la noticia completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0001:31
Descargar
6AM W

6AM W

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado