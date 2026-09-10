Jhon Marín firmó contratos con Contraloría y Personería de Bogotá poco antes de la Ley de Garantías
Los dos contratos, uno por 60 y el otro por 63 millones de pesos, se firmaron antes del inicio de la Ley de Garantías.
Jhon Marín firmó contratos con Contraloría y Personería de Bogotá poco antes de la Ley de Garantías
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Caracol Radio conoció que Jhon Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora, firmó dos contratos con el Estado poco antes de que iniciara la Ley de Garantías por elecciones: uno con la Contraloría y otro con la Personería de Bogotá.
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El contrato con la Contraloría de Bogotá fue por un monto de 60 millones de pesos para trabajar durante el primer semestre de 2026.
El de la Personería de Bogotá, que se firmó para las mismas fechas que el de la Contraloría, fue por 63 millones de pesos por siete meses de trabajo. Allí solicitaban a un abogado con experiencia laboral y maestría para garantizar la contratación.
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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...