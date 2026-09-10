En Villa Estrella, inicia tercera vía complementaria del Intercambiador de La Carolina

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, sigue cumpliendo los compromisos adquiridos con las comunidades que estarán directamente relacionadas con la construcción del Intercambiador Vial de La Carolina.

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En las últimas horas comenzaron en el barrio Villa Estrella las actividades para la construcción de una nueva conexión vial en la carrera 90A, luego de las diferentes mesas de trabajo y jornadas de socialización adelantadas con los habitantes del sector. Los trabajos empezaron con el trazado de la vía y las primeras excavaciones para dar paso a la pavimentación.

La intervención contempla 150 metros lineales de pavimento rígido en la Carrera 90A y, como parte de esta misma solución de movilidad, se realizará la pavimentación de 200 metros lineales de la Carrera 92, generando una nueva alternativa de circulación para los habitantes de Villa Estrella y sectores vecinos.

Ya se han entregado dos obras nuevas

Esta nueva conexión se convierte en la tercera vía complementaria contemplada dentro del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del Intercambiador de La Carolina, diseñado para garantizar alternativas de movilidad durante las diferentes etapas de construcción de este megaproyecto.

La primera que se entregó a la ciudadanía fue la conexión Parque Heredia – La Carolina y la segunda fue Territorio Mío – Parque Heredia, ambas rutas de gran utilidad actualmente para cientos de conductores que las transitan a diario.

El Intercambiador Vial de La Carolina es una de las grandes apuestas del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz para transformar la movilidad en uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de Cartagena.

Actualmente, el megaproyecto avanza en diferentes frentes de manera simultánea. Ya comenzó la etapa de pilotaje para la construcción del puente, con la ejecución de los elementos de cimentación que soportarán la estructura de aproximadamente 60 metros, mientras también continúan las obras de las vías de servicio, reposición de redes y demás conexiones contempladas dentro del proyecto.