En Cartagena denuncian maltrato infantil: niño de 7 años habría recibido golpes con palos y piedras

Recluido en la Casa del Niño permanece un menor de 7 años, que según su familia paterna, habría sido víctima de graves agresiones por parte, presuntamente, de su madre y su compañera sentimental.

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De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, el caso tuvo lugar en la ciudad de Barranquilla y solo cuando el pequeño estuvo de visita en Cartagena, fue que sus abuelos pudieron percatarse de las supuestas barbaridades que cometían con él.

Cuentan allegados al infante, que lo golpeaban con palos y piedras en su cabeza y extremidades, le provocaban quemaduras con cigarrillo y hasta lesiones en sus genitales aseguran haberle causado.

El caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y una Comisaría de Familia, para el restablecimiento de los derechos y las acciones legales que haya lugar.