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10 sep 2026 Actualizado 18:16

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Cemento País, presente en Foro de Desarrollo organizado por Camacol Córdoba y Sucre

El encuentro reunió a empresarios, autoridades, inversionistas, academia y gremios

Cemento País

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Cemento País dijo presente en el Foro de Desarrollo e Inversión para el Sector de la Construcción, organizado por Camacol Córdoba & Sucre.

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El encuentro reunió a empresarios, autoridades, inversionistas, academia, gremios y ciudadanos alrededor de un propósito común: impulsar nuevas oportunidades, atraer inversión y construir juntos una región más competitiva, sostenible y próspera para el Caribe colombiano.

La participación de Cemento País ratifica su compromiso con el desarrollo regional y con una construcción que genera valor más allá de la obra. En un contexto de desafíos energéticos, estar cerca del gremio permite entender necesidades, alinear oferta y fortalecer la cadena de valor del cemento y del concreto en el territorio.

Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País, afirmó: “Agradecemos a Camacol por esta valiosa invitación. Creemos en Sucre y Córdoba, en su gente y en su enorme potencial. Nuestro propósito es acompañar al constructor con abastecimiento confiable, calidad y cercanía para construir una región más próspera”.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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