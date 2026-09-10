Cemento País, presente en Foro de Desarrollo organizado por Camacol Córdoba y Sucre

Cemento País dijo presente en el Foro de Desarrollo e Inversión para el Sector de la Construcción, organizado por Camacol Córdoba & Sucre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El encuentro reunió a empresarios, autoridades, inversionistas, academia, gremios y ciudadanos alrededor de un propósito común: impulsar nuevas oportunidades, atraer inversión y construir juntos una región más competitiva, sostenible y próspera para el Caribe colombiano.

La participación de Cemento País ratifica su compromiso con el desarrollo regional y con una construcción que genera valor más allá de la obra. En un contexto de desafíos energéticos, estar cerca del gremio permite entender necesidades, alinear oferta y fortalecer la cadena de valor del cemento y del concreto en el territorio.

Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País, afirmó: “Agradecemos a Camacol por esta valiosa invitación. Creemos en Sucre y Córdoba, en su gente y en su enorme potencial. Nuestro propósito es acompañar al constructor con abastecimiento confiable, calidad y cercanía para construir una región más próspera”.