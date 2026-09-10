Cayó hombre de 35 años con marihuana en Magangué

Un hombre de 35 años, fue capturado por la Policía en Magangué luego de que uniformados le encontraran, presuntamente, 62 cigarrillos que contenían marihuana, según el reporte oficial.

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El procedimiento se registró en el sector del Puerto Fluvial, donde unidades policiales adelantaban actividades de patrullaje, registro y control dentro de los planes contra el homicidio. Los uniformados observaron a un hombre que, al notar su presencia, habría acelerado el paso. Pero las prisas, al parecer, terminaron jugándole una mala pasada.

Durante el registro, los policías encontraron en uno de los bolsillos de su bermuda una bolsa blanca que contenía los 62 cigarrillos con marihuana. El material fue incautado como elemento probatorio y el hombre fue informado de sus derechos como persona capturada.

“Seguimos fortaleciendo los controles en Magangué. Nuestros policías están atentos a cualquier comportamiento que pueda conducir al esclarecimiento o prevención de un delito. No vamos a bajar la guardia frente al tráfico local de estupefacientes y las conductas que afectan la tranquilidad de los ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

De acuerdo con las autoridades, alias “Fabio Marihuana” registra anotaciones por el mismo delito. Tras el procedimiento fue dejado a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Así terminó la caminata por el Puerto Fluvial: 62 cigarrillos incautados, un capturado y un apodo que difícilmente pasó inadvertido durante el procedimiento policial.