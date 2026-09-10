Capturadas dos mujeres por protagonizar riña en el barrio El Pozón de Cartagena

Las voces de auxilio de la comunidad alertaron a la Policía sobre una riña que se estaba registrando en el sector 19 de Febrero, del barrio El Pozón. Los uniformados de la Zona de Atención se desplazaron rápidamente hasta el lugar, donde encontraron a una mujer que presentaba una lesión en la parte posterior del tórax, al parecer ocasionada con un elemento cortopunzante.

En medio del procedimiento, los policías lograron capturar a una femenina conocida como “Angelica”, quien presuntamente habría causado la lesión a la víctima, en el lugar fue incautado el elemento que según habitantes del sector fue utilizado durante la riña.

La persona lesionada fue trasladada hasta un centro asistencial para recibir atención médica. Así mismo, en el procedimiento lograron la captura de una segunda mujer, conocida como “Angelis” quien presuntamente habría participado en la agresión física, propinándole golpes que le ocasionaron contusiones en diferentes partes del cuerpo.

Las capturadas, fueron dejadas a disposición de la fiscalía general de la nación para que respondan por el delito de lesiones personales.

La Policía Metropolitana de Cartagena reitera su compromiso con la atención oportuna de los hechos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, haciendo un llamado a la comunidad a resolver las diferencias mediante el diálogo y evitar cualquier forma de violencia que pueda poner en riesgo la integridad de las personas.