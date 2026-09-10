Bellas Artes tendrá nueva sede en el centro de Cartagena: quedará en La Matuna

La Gobernación de Bolívar dio inicio formal a las obras de recuperación del antiguo edificio de la Lotería de Bolívar, ubicado en el sector La Matuna, en pleno Centro Histórico de Cartagena, que será transformado en una nueva sede de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac).

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El proyecto permitirá recuperar un inmueble de diez pisos y convertirlo en un moderno espacio para la formación en artes, diseño, comunicación y cultura, ampliando la cobertura y la oferta académica de la institución.

El inicio de esta obra, en medio de un acto protocolario, fue liderado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, acompañado por la rectora de Unibac, Sacra Nader, y los ingenieros responsables de la ejecución del proyecto.

“Damos un paso en algo que creemos profundamente. Hoy no solo comienza la transformación de un edificio, comienza una nueva etapa para la transformación de la educación. Creo que no pudiera tener un mejor destino un patrimonio al servicio de mi gente. Vamos a ampliar las posibilidades para que más jóvenes se formen. Este proyecto viene desde hace años y aquí está la importancia de construir sobre lo construido”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

El mandatario departamental destacó que este proyecto fue concebido desde años atrás y que su administración decidió darle impulso para hacerlo realidad.

“Esto se soñaba desde hace años y le dije a la rectora que terminara todos los estudios, porque los recursos los sacamos. Hoy comienza una obra de gran impacto nacional. En Bolívar más cosas están pasando”, agregó Arana.

El inmueble, propiedad de Unibac desde agosto de 2022, cuenta con licencia de construcción para su readecuación y reforzamiento estructural. Además, están adelantados los diseños estructural, arquitectónico, hidráulico-sanitario, eléctrico, de transporte vertical y de aires acondicionados, entre otros componentes necesarios para su transformación.

Un edificio para formar talentos

La nueva sede, denominada Unibac La Matuna, estará destinada principalmente a la Facultad de Diseño y Comunicación, que ofrece los programas de Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Comunicación Audiovisual.

El proyecto contempla nuevos espacios para la formación y el encuentro cultural, entre ellos la Galería de Arte #TalentoUnibac, la Tienda Unibac, dos auditorios para conferencias, exposiciones, conciertos y obras teatrales, cuatro laboratorios de informática, cuatro talleres de diseño industrial, aulas audiovisuales, dos salas de junta, restaurante universitario y una terraza mirador 360° tipo rooftop, además de otras áreas académicas y administrativas.

De la misma manera la rectora de Unibac añadió: “Desde que le hicimos esta propuesta al señor gobernador Yamil Arana, no dudó un segundo para apoyar y buscar los recursos para que se diera. Hoy es una realidad y con esta sede serán más de 4.000 jóvenes los que se formarán en distintas áreas”, destacó Sacra Nader, rectora de Unibac.

Más oportunidades

La nueva sede representa una apuesta estratégica por el fortalecimiento de la educación superior en el departamento. Según datos estadísticos, Bolívar cuenta con aproximadamente 569.204 jóvenes entre los 14 y 28 años, una población con enorme potencial para participar en procesos de formación, creación, innovación y desarrollo cultural.

Con Unibac La Matuna se busca ampliar la cobertura y la oferta académica, fortalecer la investigación-creación, la formación artística, la cultura y la proyección social, así como avanzar en el propósito de alcanzar la acreditación institucional de Alta Calidad.

La nueva infraestructura también permitirá descongestionar la sede de Unibac en San Diego y generar mayores espacios para la Facultad de Artes y Humanidades, que comprende los programas de Artes Escénicas y Artes Plásticas; el Conservatorio Adolfo Mejía Navarro, con sus programas de Música y grupos musicales; y el nuevo programa de Administración Turística y del Patrimonio, de modalidad híbrida, actualmente en trámite ante el Ministerio de Educación Nacional.

La ubicación de Unibac La Matuna constituye, además, una ventaja para estudiantes y visitantes: estará a aproximadamente 50 metros de la estación Cenelia Alcázar de Transcaribe y a 500 metros de la sede de Unibac San Diego, facilitando la movilidad y articulación entre los distintos espacios de la institución.

Con esta obra, la Gobernación de Bolívar y Unibac convierten un edificio que hace parte de la historia del departamento en un nuevo escenario para el talento, la creatividad, la educación y la cultura, con una apuesta concreta por ampliar las oportunidades de formación para las nuevas generaciones