Avanza construcción de seis nuevas aulas en la I.E. Felipe Santiago de Santa Catalina, Bolívar

Una nueva infraestructura se levanta en la Institución Educativa Felipe Santiago Escobar de Santa Catalina como parte de la apuesta de la Administración Municipal, liderada por el alcalde Arnaldo Beltrán, por mejorar las condiciones en las que niños, niñas y jóvenes reciben su formación académica.

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Se trata de la construcción de seis nuevas aulas distribuidas en tres niveles, con dos salones por piso y un área aproximada de 66 metros cuadrados por aula. La infraestructura es diseñada bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que contempla un área aproximada de 1,6 metros cuadrados por estudiante.

La obra cuenta con una inversión superior a los $1.200 millones y está proyectada para beneficiar directamente a 246 estudiantes, quienes contarán con espacios más amplios, adecuados y confortables para el desarrollo de sus actividades académicas.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que las aulas serán entregadas completamente dotadas y equipadas con sistemas de aire acondicionado, contribuyendo a generar mejores condiciones para estudiantes y docentes.

Una inversión que viene de años anteriores

La construcción de las nuevas aulas hace parte de un proceso de intervención que la Administración Municipal ha venido desarrollando en la institución educativa.

En 2024, el municipio realizó una inversión destinada al auditorio abierto del plantel educativo. Posteriormente, en 2025, se adelantaron trabajos de reparación de más de 140 metros lineales de tapias, fortaleciendo las condiciones de seguridad de la institución.

Ahora, con la construcción de estas seis nuevas aulas, la Administración de Arnaldo Beltrán continúa avanzando en el mejoramiento de la infraestructura educativa de Santa Catalina.

La apuesta busca que los estudiantes cuenten con espacios dignos, seguros y acordes con las necesidades actuales de la comunidad educativa, al tiempo que se fortalece la capacidad física de la institución para atender a su población estudiantil.

Con esta obra, el gobierno municipal reafirma que la educación es uno de los pilares para construir oportunidades y generar mejores condiciones para las nuevas generaciones de Santa Catalina.