Alemania sigue buscando proyectos e innovación en Colombia con Powered by Germany

La Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, AHK Colombia, presentaronla estrategia Powered by Germany “Aliados para el Futuro” con la que busca medir y visibilizar el impacto económico de las empresas alemanas y colombo-alemanas en el país.

Según la organización, actualmente hay más de 325 empresas vinculadas a esta comunidad empresarial las cuales generan más de 50.000 empleos directos en Colombia.

La primera medición, denominada “Índice Powered by Germany”, asegura que el 38% de las compañías consultadas tiene previsto realizar nuevas inversiones, abrir plantas o adelantar procesos de fusión antes de 2027. En conjunto, las inversiones proyectadas ascienden a cerca de US$4.500 millones, de acuerdo con cifras entregadas por AHK Colombia.

También, destacan la participación de empresas de origen alemán en sectores como energía, salud, industria, movilidad, educación e infraestructura.

“Esta iniciativa busca mostrar lo que ya tenemos de comparación comercial, pero también lo que queremos construir con Colombia en un futuro. Alemania es y sigue siendo en años el primer socio comercial del país dentro de la Unión Europea”, dijo a Caracol Radio Simón Herchen, actual encargado de negocio y embajador adjunto de la Embajada de Alemania en Bogotá.

En materia comercial, la Cámara indicó que el intercambio bilateral entre Colombia y Alemania se acercó a los US$3.804 millones en 2025, lo que mantiene a Alemania como uno de los principales socios comerciales de Colombia dentro de la Unión Europea.

“Powered by Germany es la evidencia en números de algo que Colombia y Alemania llevan construyendo desde hace más de 150 años”, afirmó Gunther Neubert, presidente de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana.

La estrategia fue lanzada el pasado 9 de septiembre y contempla nuevos encuentros empresariales y espacios de cooperación, entre ellos un diálogo empresarial en Medellín y el Foro Económico Colombo-Alemán, previsto para abril de 2027.