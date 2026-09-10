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10 sep 2026 Actualizado 16:32

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Cartagena

75% de avance en trabajos que restablecerán agua a más de 100 barrios en Cartagena

La intervención se cumple en la Estación de Bombeo de Agua Cruda Dolores

Aguas de Cartagena

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Las labores para recuperar la operación de la Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC) Dolores registran un 75 % de ejecución. Los equipos técnicos y operativos de Aguas de Cartagena continúan trabajando de manera coordinada en campo para completar las actividades previstas y restablecer la operación de la estación.

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Como parte de este proceso, ya fue reparada en taller la bomba 2 de la estación Dolores y se adelanta el operativo para trasladarla nuevamente a la EBAC, donde será instalada y puesta en operación una vez se completen las intervenciones técnicas requeridas.

Aguas de Cartagena informará oportunamente sobre la evolución de la intervención y las condiciones de restablecimiento del suministro a través de sus canales oficiales.

La compañía agradece la comprensión de los usuarios y destaca el trabajo de los equipos técnicos y operativos que permanecen en campo, atendiendo esta situación como una prioridad.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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