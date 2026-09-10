75% de avance en trabajos que restablecerán agua a más de 100 barrios en Cartagena
La intervención se cumple en la Estación de Bombeo de Agua Cruda Dolores
Las labores para recuperar la operación de la Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC) Dolores registran un 75 % de ejecución. Los equipos técnicos y operativos de Aguas de Cartagena continúan trabajando de manera coordinada en campo para completar las actividades previstas y restablecer la operación de la estación.
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Como parte de este proceso, ya fue reparada en taller la bomba 2 de la estación Dolores y se adelanta el operativo para trasladarla nuevamente a la EBAC, donde será instalada y puesta en operación una vez se completen las intervenciones técnicas requeridas.
Aguas de Cartagena informará oportunamente sobre la evolución de la intervención y las condiciones de restablecimiento del suministro a través de sus canales oficiales.
La compañía agradece la comprensión de los usuarios y destaca el trabajo de los equipos técnicos y operativos que permanecen en campo, atendiendo esta situación como una prioridad.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.