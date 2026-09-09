Sicarios ultimaron a un joven de 18 años en el barrio Olaya

En el barrio Olaya Herrera, sector La Puntilla, informó la Policía Metropolitana de Cartagena, que el día lunes 7 de septiembre de 2026, sobre las 11:50 de la noche, se presentó el homicidio por arma de fuego de Cluza Alfonso Bedoya Moreno, de 18 años, a manos de dos personas que se movilizaban en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.

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Bedoya Moreno, registraba siete anotaciones judiciales, por hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, entre otros.

Unidades de la seccional de investigación criminal SIJIN fueron los encargados de la inspección técnica al lugar de los hechos, y de la recolección de los elementos materiales probatorios que coadyuven a aclarar este hecho.

Así mismo, las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales de la ciudad.