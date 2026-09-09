Orden judicial mantiene servicio de energía en edificio de Torices: vecinos viven una incertidumbre

“Conectados a la energía eléctrica por un fallo de tutela”. Así dicen estar los copropietarios del edificio Lotus Apartamentos, ubicado en la carrera 14 del barrio Torices, al nororiente de Cartagena.

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Cuentan vecinos, que todo tiene origen hace aproximadamente dos años cuando la constructora empezó a entregar los inmuebles, sin embargo, en su momento no se habían individualizado los consumos del fluido eléctrico -señalan- por algunos requerimientos técnicos que exigía Afinia.

Meses después, la cartera por esos consumos no facturados a cada vivienda, llegó a cerca de 400 millones de pesos que reclama la compañía, por tal motivo se ejecutó el primer corte del servicio extendiéndose a cinco días.

Ante la afectación un juez de tutela amparó los derechos de una habitante y ordenó reconectar el servicio de manera provisional, pero existe una gran incertidumbre porque la comunidad coincide en afirmar, que la empresa buscará presionar con una nueva suspensión, hasta que no haya un convenio o el pago total de la obligación.

“Entonces estamos ante esta problemática grandísima, con un fallo de tutela que obligó a hacer una reconexión, pero pues el problema de fondo sigue estando ahí vivo y latente. Estamos con una deuda grandísima de muchos apartamentos, de temas de consumos de zonas comunes, y pues la constructora solo ofrece de toda esa gran deuda, pagar 65 millones de pesos”, dijo Juliana Lozano, una de las afectadas.

Por ahora desde los desarrolladores del proyecto inmobiliario no se ha conocido un pronunciamiento, mientras que los moradores tratan de llegar a un acuerdo con los demás “actores” implicados, que permita garantizar la energía en un tiempo indefinido.