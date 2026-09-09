“No se trata de armar a la gente”: análisis de Mauricio Lloreda sobre el porte de armas en Colombia
Mauricio Lloreda, abogado y columnista, señaló que en Colombia existen al menos 6.5 millones de armas ilegales.
“No se trata de armar a la gente”: análisis de Mauricio Lloreda sobre el porte de armas en Colombia
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En medio del debate por la regulación de armas en Colombia, en 6AM W de Caracol Radio, Mauricio Lloreda, abogado y columnista, analizó la propuesta presidencial y defendió la necesidad de regular el acceso a las armas para los ciudadanos.
Para Lloreda, esta iniciativa rompe con los eufemismos frente a la “enorme asimetría que se ha instaurado durante la última década entre ciudadanos inermes y fuerzas armadas, especialmente irregulares”.
El abogado recordó que, aunque la Constitución de 1991 prohibió que los civiles se armaran, hoy existe un escenario que amerita una revisión profunda. Aclaró que la propuesta no busca promover un armamento descontrolado de la sociedad. “No se trata de armar a la gente, se trata de arreglar”, enfatizó.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...