El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No se trata de armar a la gente”: análisis de Mauricio Lloreda sobre el porte de armas en Colombia

En medio del debate por la regulación de armas en Colombia, en 6AM W de Caracol Radio, Mauricio Lloreda, abogado y columnista, analizó la propuesta presidencial y defendió la necesidad de regular el acceso a las armas para los ciudadanos.

Para Lloreda, esta iniciativa rompe con los eufemismos frente a la “enorme asimetría que se ha instaurado durante la última década entre ciudadanos inermes y fuerzas armadas, especialmente irregulares”.

El abogado recordó que, aunque la Constitución de 1991 prohibió que los civiles se armaran, hoy existe un escenario que amerita una revisión profunda. Aclaró que la propuesta no busca promover un armamento descontrolado de la sociedad. “No se trata de armar a la gente, se trata de arreglar”, enfatizó.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Directo Escucha el audio 00:00:00 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: