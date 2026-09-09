Los de La 46 presentan “El aniversario”: su nueva apuesta musical desde Palenque

La música vuelve a ser punto de encuentro, celebración y identidad con el lanzamiento de El Aniversario, el nuevo álbum de Los de la 46, una producción que reúne diferentes voces y sonidos alrededor de una propuesta que nace desde Palenque y busca seguir poniendo a sonar su fuerza musical.

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El álbum, que ya se encuentra disponible en plataformas, está compuesto por canciones como “Me Cansé”, “El Yoyó”, “El Bendecido”, “La Fantasma”, “No Quiero Lloradera”, “La Máquina” y “En Coma”, con la participación de distintos artistas que aportan su sello a esta producción.

Su propuesta busca mantener viva la esencia de la champeta y del movimiento picotero, conectándola con nuevas formas de crear, producir y compartir música.

El proyecto está conformado por cuatro integrantes: DJ Migue Luce y DJ Maoma, encargados de la selección musical, las mezclas y la puesta en escena desde las tornamesas; y Tocale Pacula y Jader Tecla, quienes desde la batería aportan la fuerza, el sabor y la interpretación en vivo que caracteriza el sonido de Los de la 46.

Más que un grupo de DJ y músicos, Los de la 46 representan una apuesta colectiva nacida desde Palenque, donde cada integrante aporta su estilo para construir una identidad musical propia, llevando a las nuevas generaciones una tradición que continúa transformándose sin perder sus raíces.