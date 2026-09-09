Financial Times destaca a Cartagena y su Muelle La Bodeguita

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Corpoturismo, celebra el reciente artículo publicado por el Financial Times, uno de los medios de comunicación más influyentes y leídos a nivel mundial en el ámbito de los negocios, la economía y el estilo de vida. El reportaje, titulado “Un viaje pionero por el río más grande de Colombia”, dedica un espacio protagónico a Cartagena y, en especial, al histórico Muelle La Bodeguita, punto de partida de los lujosos cruceros fluviales operados por la compañía californiana AmaWaterways.

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La aparición de Cartagena en un medio con el alcance y la autoridad del Financial Times representa un impulso para la promoción y visibilidad internacional de la ciudad. Además, los esfuerzos continuos por posicionar a la Heroica como un destino de clase mundial, por su turismo cultural y marinocostero y como el epicentro del emergente y exclusivo turismo fluvial en Colombia.

El Muelle La Bodeguita y Cartagena en los ojos del mundo

El periodista Ruaridh Nicoll inicia su relato describiendo la atmósfera del Muelle La Bodeguita, administrado por Corpoturismo. El artículo pinta una escena que contrasta la energía festiva local con la elegancia de las nuevas embarcaciones que ahora surcan las aguas hacia el interior del país:

“En el antiguo muelle de Cartagena, barcos piratas de aspecto poco convincente se llenan de fiesteros antes de zarpar hacia una puesta de sol al ritmo de la vibrante música de salsa y reguetón. (...) Saludo con un gesto amable desde el AmaMelodia, un elegante barco de 32 camarotes y 68 metros de eslora”.

La publicación del Financial Times subraya el papel de Cartagena como el puerto de embarque natural para esta travesía. Destaca cómo la navegación inicia a través del Canal del Dique (construido en 1582), conectando “la célebre ciudad caribeña con el Magdalena, el río más largo de Colombia”.

Además, el texto resalta la riqueza histórica y cultural de los alrededores de la ciudad, narrando la visita a San Basilio de Palenque, comunidad que el autor describe como “una pieza esencial en el rompecabezas para entender a América Latina”. Estas menciones reafirman a Cartagena no solo como una ciudad de partida, sino como un destino integral que potencia la región y apalanca al resto del departamento, el cual ofrece experiencias que maravillan a los viajeros internacionales.

Operación de excelencia en el Muelle La Bodeguita

El Muelle La Bodeguita se ha consolidado como un puerto seguro, moderno y eficiente, capaz de albergar operaciones de turismo fluvial de lujo. Al respecto de esta importante mención y de la logística que hace posible esta operación, Liliana Rodríguez Hurtado, Presidente Ejecutiva de Corpoturismo, expresó:

“Nos llena de orgullo que medios de la talla del Financial Times destaquen la experiencia de zarpar desde Cartagena. Los cruceros AmaMagdalena y AmaMelodia tienen salidas programadas cada semana desde nuestro Muelle La Bodeguita, donde permanecen atracados aproximadamente tres días antes de iniciar su travesía por el río Magdalena. Durante este tiempo, nuestro personal en el muelle ejecuta una operación logística y de seguridad impecable para garantizar el abastecimiento de las embarcaciones, el manejo de equipajes y la atención en tierra. Mientras los barcos están atracados, los turistas tienen la maravillosa oportunidad de desembarcar, explorar nuestro Centro Histórico, disfrutar de la gastronomía local, visitar nuestros museos y vivir la magia de Cartagena antes de zarpar hacia el interior del país. Esta operación dinamiza nuestra economía y posiciona a La Bodeguita como un muelle de talla internacional”.

Un impulso al turismo de lujo y naturaleza

El proyecto de AmaWaterways, que según el artículo fue posible gracias a la determinación de reabrir el río al turismo tras décadas de inaccesibilidad, ha sido recibido con gran expectativa. La empresa destaca en el reportaje que “el Magdalena siempre estuvo en el primer lugar de la lista” de ríos del mundo por explorar.

Corpoturismo reitera su compromiso de seguir trabajando de la mano con operadores turísticos, navieras y la comunidad local para garantizar que Cartagena de Indias siga brillando en el escenario internacional, atrayendo a visitantes que valoran el patrimonio, la naturaleza y la cultura.