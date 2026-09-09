Estudiantes de Unicartagena viven experiencia de movilidad internacional en Brasil

Siete estudiantes de los Centros Tutoriales de la Universidad de Cartagena viajaron a Caxias do Sul, Brasil, para participar en una enriquecedora experiencia de movilidad internacional, intercambio de saberes y fortalecimiento de sus perspectivas académicas y culturales. Esta oportunidad la obtuvieron al ser los ganadores del IV Seminario de Inmersión a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una iniciativa de la vicerrectoría de investigaciones que promueve el desarrollo de proyectos innovadores y la movilidad académica internacional para estudiantes de los centros tutoriales y programas a distancia.Los estudiantes seleccionados fueron: Angélica Muñoz Lindarte, del centro tutorial Mompox; Juan Capachero Guzmán, de Lorica; Gloria Nery Hernández, de Cereté; Julio Caro Fontalvo, de Magangué; Marly Altamar Guerrero, de San Juan Nepomuceno, Luis Cruzate Villafañe, de El Carmen de Bolívar y Karol Hernández Gracia, de Cartagena.

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Entre el 5 y el 17 de septiembre de 2026, tendrán la oportunidad de conocer nuevas experiencias académicas, intercambiar conocimientos y acercarse a otras realidades sociales, económicas y culturales en el marco de una agenda de movilidad e internacionalización.

Uno de los momentos centrales de esta experiencia será su participación en el III Congreso Brasileiro de Gestão e Inovação (CBGI) y la XXVI Muestra Científica y de Posgrado, que se desarrollará del 10 al 12 de septiembre, espacio en el que los estudiantes presentarán sus proyectos y resultados parciales ante la comunidad académica internacional.

La delegación estudiantil cuenta con el acompañamiento de los docentes tutores Plinio Puello, Tatiana Londoño y Oscar Zúñiga, quienes contribuirán al fortalecimiento de los procesos de intercambio académico y a la generación de nuevos aprendizajes a partir del encuentro con estudiantes, docentes e investigadores de Brasil.

La visita a Caxias do Sul representa, además, una oportunidad para analizar las dinámicas de un territorio estratégico para el desarrollo económico y social. La experiencia permitirá a los estudiantes aproximarse a las características productivas de la región, su crecimiento empresarial y su importancia dentro de la industria, particularmente por la presencia de un importante sector automotriz.

Para la Universidad de Cartagena, esta movilidad constituye una apuesta por una formación que trasciende las aulas y los territorios, al brindar a los estudiantes de los Centros Tutoriales la posibilidad de compartir sus conocimientos, conocer otras perspectivas y ampliar sus horizontes académicos y profesionales.

De esta manera, los siete estudiantes seleccionados se convierten en representantes de la comunidad universitaria en un escenario internacional que favorece el intercambio de saberes, la investigación, la innovación y el diálogo intercultural, fortaleciendo los vínculos de cooperación y movilidad entre instituciones de educación superior de Colombia y Brasil.

La experiencia en Brasil permitirá a los estudiantes regresar con nuevos aprendizajes, perspectivas y herramientas para continuar aportando al desarrollo de sus territorios y a la construcción de una Universidad cada vez más conectada con el mundo.