Cuatro Centros de vida serán renovados en Cartagena

¡La buena noticia llegó para Pontezuela, La Esperanza, Ternera y Nuevo Paraíso! Más de 300 personas mayores que asisten a los Centros de vida de estas comunidades serán beneficiadas con las obras de renovación que anuncia la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

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“Con gran alegría anunciamos que bajo la instrucción de nuestro alcalde Dumek Turbay Paz muy pronto iniciarán las obras en estos Centros de Vida que han sido priorizados. Durante el 2025 mejoramos y adecuamos los de Bayunca, Isla Fuerte, Chiquinquirá, El Pozón, Bellavista y el Tancón, y ahora en este 2026, se suman La Esperanza, Ternera, Nuevo Paraíso y Pontezuela”, expresa Ana Milena Jiménez, Secretaria de Desarrollo Social.

Los cuatro Centros de vida serán remodelados por completo. Las obras se enfocarán en fachada, techos, renovación de cocinas, baños, puertas, sala de estar e incluso algunos de ellos serán climatizados, todo ello con el fin de brindarle a nuestros adultos mayores espacios que les generen bienestar.

La Candelaria también contará con trabajos al ser dotado este Centro de Vida con un kiosko.

Una población priorizada por el Distrito

La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Unidad de Adulto Mayor ha adelantado diferentes acciones que promueven la garantía y protección de los adultos mayores de Cartagena, es así como en los 30 Centros de vida ubicados en la zona urbana, insular y corregimental de la ciudad, son atendidos casi 4 mil personas mayores, los cuales fueron dotados por completo durante la vigencia 2025 con menaje para cocina, electrodomésticos, entre otros.

Además, en este mismo año fueron intervenidos estructuralmente seis Centros de Vida: Bayunca, Isla Fuerte, El Pozón, Chiquinquirá, El Tancón, La Candelaria y Bellavista.