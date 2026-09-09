Cartagena fortalece su alumbrado público con 166 kilómetros de nuevas redes

De norte a sur, de oriente a occidente, Cartagena está renovando su alumbrado público. Uno de los cambios más importantes en la transformación que impulsa la Administración del alcalde Dumek Turbay Paz para devolverle el brillo y el esplendor a la ciudad.

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Desde el 1 de enero de 2024 y hasta la fecha, la Secretaría General, con el apoyo del contratista EPM, ha instalado más de 12 mil luminarias LED y 166,57 kilómetros de nuevas redes eléctricas, fortaleciendo la infraestructura del sistema de alumbrado público con una tecnología más eficiente, de mayor vida útil y menor consumo de energía.

La transformación llega a barrios, vías, parques, corregimientos y el Centro Histórico, incluyendo las murallas. A las nuevas luminarias se suman postes, canalizaciones de redes, sistemas de control, transformadores y otros componentes que permiten modernizar integralmente la infraestructura eléctrica de la ciudad.

Sectores que durante años permanecieron en la oscuridad, hoy tienen un nuevo paisaje nocturno y disfrutan de un cambio positivo en la vida cotidiana. Calles, corredores y espacios públicos que requerían una intervención cuentan ahora con mejores condiciones de visibilidad.

“Los cartageneros pueden ver y sentir esta transformación. Estamos llevando una mejor iluminación a distintos sectores de la ciudad, recuperando espacios y atendiendo territorios que necesitaban una intervención. Cartagena está cambiando para bien y el alumbrado público hace parte de esa nueva cara de la ciudad, que busca mejorar la vida de nuestra gente”, expresa María Patricia Porras Mendoza, secretaria General.

Nueva iluminación para corredores viales

La renovación del alumbrado público acompaña las obras que el Gobierno de Dumek Turbay adelanta en la ciudad.

A todas las vías hechas, recuperadas o intervenidas se les ha adecuado su sistema lumínico para que los cartageneros puedan transitarlas con confianza en las noches.

En los corredores viales se han instalado 1.181 luminarias y más de 41 kilómetros de redes eléctricas, llegando a importantes conexiones urbanas y rurales.

Las intervenciones abarcan la vía de La Boquilla, desde el Hotel Sonesta hasta el Hotel Derust; el ingreso al Convento de la Popa por Loma Fresca; la vía Arroz Barato-Policarpa, desde la calle 3 hasta la glorieta de la Variante Mamonal; y la conexión de Puerta de Hierro por la vía Policarpa-Nelson Mandela.

También se ha renovado la iluminación en el Puente Román, la calle 30 del parque de la Marina y su sendero, la calle 3 desde la carrera 89G hasta la Variante Mamonal Gambote, el ingreso a Tierra Baja desde la Terminal del Norte y la salida de Pasacaballos por la vía Ararca.

Además, a estas obras se suman intervenciones en el Puente Barú, la Troncal de Occidente, la Conexión Territorio Mío-Segunda Vía Complementaria, el Corredor de Carga tramo I y tramo II y la avenida Santander.

Entre las obras de mayor alcance se encuentra precisamente el Corredor de Carga Tramo II, donde se instalaron 346 luminarias y más de 17 kilómetros de redes eléctricas. La avenida Santander recibió 118 luminarias y más de 7,7 kilómetros de redes, mientras que en la salida de Pasacaballos por la vía Ararca fueron instaladas 104 luminarias.

“Cuando el Distrito interviene una vía, también pensamos en cómo va a funcionar para los ciudadanos después de que cae la noche. La iluminación mejora la visibilidad y acompaña la recuperación de los corredores. Por eso el alumbrado público está presente en las obras que hoy están transformando la movilidad y la infraestructura de Cartagena”, afirma José Joaquín Posada, asesor del Distrito para el tema de Servicios Públicos.

Un alumbrado renovado para los barrios

Una de las mayores transformaciones se concentra en los barrios. Allí se han instalado 4.636 luminarias y más de 13 kilómetros de redes eléctricas, llevando una nueva infraestructura de iluminación a comunidades que durante años esperaron soluciones para sectores donde la oscuridad hacía parte de la cotidianidad.

La renovación ha llegado a Nelson Mandela, Ciudadela 2000, Villa Corelca, Primavera, Villa Andrea, Ciudadela de la Paz, Ciudad Bicentenario, Villa Hermosa, Policarpa, Membrillal, Nueva Jerusalén, Villa Fanny, La Sierrita, Colombiaton, Villas de Aranjuez y Flor del Campo.

En los sectores Sur de Nelson Mandela fueron instaladas 412 luminarias. Otros sectores del mismo barrio recibieron una intervención de gran alcance: en los sectores Centro se instalaron 753 luminarias, mientras que Ciudadela 2000 y sectores como Villa Corelca, Primavera y Villa Andrea recibieron otras 568.

La transformación también llegó a Bicentenario, con 759 luminarias, y a la urbanización Colombiaton, Villas de Aranjuez y Flor del Campo, donde fueron instaladas 922 luminarias, una de las intervenciones más amplias en los barrios.

En Villa Hermosa, Policarpa y Membrillal se instalaron 465 luminarias; en Ciudadela de la Paz, 437; y en los sectores Unidos, Nueva Jerusalén, Villa Fanny y La Sierrita, otras 320 luminarias.

‘La luz’ está llegando así a comunidades que hoy cuentan con una infraestructura renovada y con mejores condiciones de iluminación para sus calles y espacios de circulación.

Parques y espacios públicos también se pueden disfrutar de noche

La renovación también alcanza los lugares donde las familias y amigos se encuentran.

En el parque Centenario fueron instaladas 172 luminarias, junto con postes, canalizaciones, redes eléctricas y sistemas de control. El parque Apolo Colonial recibió otras 70 luminarias, además de una nueva infraestructura de postes, canalizaciones y redes.

En conjunto, estas intervenciones suman 242 luminarias, fortaleciendo las condiciones de iluminación en espacios públicos que requieren una infraestructura adecuada para su uso y disfrute durante la noche.

La renovación del alumbrado también hace parte de las intervenciones que el Distrito viene desarrollando en otros parques como Blas de Lezo, Parque de Las Flores, Nuevo Chambacú y Manga, entre otros espacios públicos de la ciudad que integran la recuperación de lugares destinados al encuentro y la convivencia ciudadana.

A estas obras se suma la iluminación arquitectónica de la Plaza de Toros, donde se instalaron 40 luminarias y 786 metros de redes eléctricas.

El Centro Histórico recupera su brillo

La renovación del alumbrado público en Cartagena tiene una de sus expresiones más importantes en el Centro Histórico y en sus bellas Murallas, dos de los escenarios más representativos de la ciudad.

En el Centro Histórico, en una primera intervención que abrazó toda la parte externa, calles y plazas, se instalaron 1.478 luminarias y 1.159 brazos, para sostenerlas; 303 postes y más de 22 kilómetros de redes eléctricas y cerca de nueve kilómetros de canalizaciones. La intervención incluyó, además, transformadores, sistemas de control y cimentaciones para renovar la infraestructura de iluminación de este sector emblemático.

El trabajo se complementó con la iluminación arquitectónica de las Murallas; que en esta primera etapa contempló la instalación de 491 luminarias, con más de 6,8 kilómetros de redes eléctricas y 4,8 kilómetros de canalizaciones.

En la segunda etapa, que representó una de las mayores intervenciones realizadas en la ciudad, se colocaron 2.715 unidades de iluminación arquitectónica y 2.894 brazos de sostenimiento de las luminarias, más de 13 kilómetros de redes eléctricas y 1.536 dispositivos reguladores de energía (drivers).

En total, las dos etapas de las Murallas incorporaron 3.206 unidades de iluminación, devolviendo una nueva presencia nocturna a uno de los patrimonios más importantes de Cartagena.

La renovación también llegó a La Boquilla y Pasacaballos

El fortalecimiento del alumbrado público se extiende más allá del área urbana. La Boquilla y Pasacaballos, también hacen parte de este paquete de obras, con 1.268 luminarias instaladas y más de cuatro kilómetros de redes eléctricas entre ambos corregimientos.

En La Boquilla se instalaron 607 luminarias, mientras que Pasacaballos recibió 661, además de postes, redes, sistemas de control y otras adecuaciones para fortalecer la infraestructura del servicio.

El Distrito seguirá fortaleciendo la infraestructura eléctrica en más sectores de la ciudad, para que la transformación siga llegando a todos los territorios.