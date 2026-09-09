Ben Shelton despidió a Carlos Alcaraz del US Open, tras un auténtico partidazo

El español Carlos Alcaraz cayó eliminado en la madrugada de este miércoles del Abierto de Estados Unidos ante el estadounidense Ben Shelton, tras alcanzar los cuartos de final en su regreso a las pistas tras casi cinco meses de baja por lesión.

Shelton derrotó a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido épico que duró 4 horas y 28 minutos, y que terminó pasadas las 03.30 de la mañana en Nueva York, la ciudad que no quiere dormir, batiendo en más de 40 minutos el récord del mismo Alcaraz y el italiano Jannik Sinner en 2022.

Shelton se enfrentará este jueves a su compatriota Frances Tiafoe en las semifinales, lo que asegura la presencia de un estadounidense en la final del domingo, que buscará acabar con la sequía local que dura desde la victoria de Andy Roddick en 2003.

Alcaraz no podrá revalidar el título conquistado el año pasado en Nueva York. El último que lo hizo fue el suizo Roger Federer con cinco títulos consecutivos entre 2004 y 2008.

El español eligió Nueva York para volver al ruedo tras casi cinco meses apartado de las pistas por una lesión en la muñeca en el Torneo Conde de Godó. Fue un regreso épico en el que sorprendió y fue mejorando ronda a ronda, hasta que se topó con Shelton.

Shelton, número 9 del mundo, no había ganado nunca a un ‘top 3’. De hecho, su balance hasta hoy era de 0-17. Pero el estadounidense se disfrazó de Novak Djokovic, restando como nunca y sacó al murciano de sus casillas durante gran parte del duelo.

¿Quiénes disputarán la otra semifinal?

Este miércoles se conocerán los otros dos semifinalistas del US Open, los cuales saldrán de los ganadores de los juegos entre el ruso Karén Khachanov y el belga Alexander Blockx, y entre el alemán Alexander Zverev, siembra uno del torneo, y el neerlandés Botic van de Zandschulp.