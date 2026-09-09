Ataque sicarial acabó con la vida de una persona en Turbaco, Bolívar

En el municipio Turbaco- Bolívar, aseguró la Policía Metropolitana de Cartagena, que el día 7 de septiembre de 2026, sobre las 11:45 de la noche en la Troncal de Occidente, se presentó el homicidio de Arnold Polo Martínez quien tenía 44 años.

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De acuerdo al reporte del organismo policial, la víctima registraba una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Según información recopilada, el finado se encontraba en vía pública y fue abordado por dos sujetos en moto que le dispararon y huyeron del lugar.

La SIJIN estuvo encargada de realizar la inspección técnica al lugar de los hechos, y avanzan rápidamente en la recolección de elementos materiales probatorios, para identificar y capturar a los responsables de este hecho.