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09 sep 2026 Actualizado 12:36

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Cartagena

Accidente en zona conurbación de Turbaco dejó un albañil fallecido

Rodolfo José Cantero Benítez, presuntamente, fue arrollado por un camión cuando se desplazaba en moto

Cortesía Accidentes Cartagena

Cortesía Accidentes Cartagena

Cortesía Accidentes Cartagena
Cartagena
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Un accidente con víctima fatal se registró sobre las 5:30 de la tarde el lunes 7 de septiembre, en la denominada zona conurbación del municipio de Turbaco, cerca al conjunto Brisas de Galicia.

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Se trata de Rodolfo José Cantero Benítez, natural de Lorica- Córdoba, quien se desplazaba en una motocicleta con sentido hacia el corregimiento de Bayunca, y por circunstancia que son materia de investigación, presuntamente, fue arrollado por un camión 600 con matrículas RCE 707.

Minutos después del siniestro el hombre de 56 años y de oficio albañil, fue auxiliado por personal paramédico y trasladado a un centro asistencial, donde galenos de turno no pudieron mantenerlo con signos vitales; las heridas causaron su deceso.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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