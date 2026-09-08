Torre del Reloj en Cartagena se iluminará de púrpura y dorado: conozca las razones

Como parte de la agenda del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Programa de Salud Mental del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, desarrollará una agenda de sensibilización orientada a fortalecer la prevención, el acompañamiento comunitario y la atención oportuna.

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Como parte de la programación, la emblemática Torre del Reloj se iluminará de púrpura, color asociado a la sensibilización sobre la epilepsia, y dorado, símbolo de la prevención del suicidio.

Este acto simbólico busca invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental, prevenir la conducta suicida y contribuir a la eliminación de los estigmas relacionados con la epilepsia.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, explicó que la programación tiene como lema “Código Dorado: Cartagena cuida la vida en comunidad”, con el propósito de promover la apropiación comunitaria del Código Dorado y vincular a la ciudadanía con la prevención del suicidio, la participación social, el cuidado de la salud mental y el conocimiento de las rutas de atención.

El Código Dorado es una estrategia de corresponsabilidad social que conecta a la comunidad con la respuesta institucional. Su enfoque busca avanzar de “conocer un protocolo” a “saber qué hacer, a quién llamar y cómo acompañar mientras se activa la atención”, destacando el papel de la acción comunitaria.

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), con corte a la semana epidemiológica 33, Cartagena registra una disminución del 0,75 % en los intentos de suicidio, al pasar de 399 casos en 2025 a 396 durante el mismo periodo de 2026.

Ante este panorama, durante 2026 el Programa de Salud Mental del Dadis ha llegado a cerca de 3.560 personas en las tres localidades de Cartagena, con acciones orientadas a reconocer señales de alerta, escuchar sin juzgar, acompañar y activar oportunamente las rutas de atención.

De esta población, 2.541 son estudiantes, docentes y padres de familia que participaron en actividades desarrolladas en instituciones educativas; 590 personas fueron sensibilizadas en comunidades y sectores del Distrito, y 429 funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería Distrital, la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y las secretarías de Educación y Participación, fortalecieron sus capacidades mediante jornadas de formación y articulación interinstitucional.

Además, se realizaron jornadas integrales de salud en sectores priorizados: 537 personas participaron en Zaragocilla y 162 en El Pozón, acercando la prevención y el cuidado de la salud mental, estas jornadas cuentan con el apoyo de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, EAPB, IPS de salud mental y entidades aliadas.

Cartagena cuenta con una red especializada para la atención de situaciones relacionadas con la salud mental, integrada por ocho IPS.

También dispone de líneas de atención que funcionan las 24 horas del día, como la línea 125 del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED) y la Línea Nacional de Salud Mental 106.