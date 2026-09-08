Reabren aeropuertos de Indonesia cerrados por erupción volcánica

El principal aeropuerto internacional de Yakarta y otras terminales aéreas retomaron funciones después de varios días de cierre debido a la ceniza de una erupción volcánica, informó el Ministerio de Transporte.

El volcán Anak Krakatoa, situado a unos 150 kilómetros de la capital, Yakarta, entró en erupción el sábado, cuando lanzó lava y emitió un potente estruendo que se escuchó a cientos de kilómetros de distancia.

El ministerio escribió en Instagram que el aeropuerto que sirve a Yakarta y otros cuatro cerca de la ciudad o alrededor de la isla de Java están nuevamente operando, a medida que disminuye la crisis que dejó varados a cientos de miles de viajeros.

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Durante el fin de semana ocho aeropuertos suspendieron operaciones después de que se detectara ceniza en su espacio aéreo.

El cierre interrumpió cerca de 3.000 vuelos y más de 340.000 pasajeros quedaron varados. Temprano el martes, el ministerio publicó en Instagram que el aeropuerto de Yakarta y otros cuatro han vuelto a funcionar.

“Tras la actual actividad de erupción volcánica del monte Anak Krakatau, el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta ha reanudado las operaciones de vuelos”, escribieron las autoridades del principal aeropuerto de Yakarta en Instagram.

Responder a los pasajeros

Las aerolíneas se enfrentan ahora a la difícil tarea de embarcar a todos los pasajeros varados después de días de caos en los aeropuertos.

Los otros cuatro aeropuertos cuya reapertura se menciona incluyen Halim Perdanakusuma, un aeropuerto más pequeño en el área de Yakarta que atiende tanto vuelos civiles como militares, y Hussein Sastranegara en Bandung, la capital de Java Occidental, indicó el Ministerio de Transporte.

Otro pequeño aeropuerto en el sur de Sumatra reanudó operaciones el lunes por la mañana.

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Más de 240 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados o retrasados solo el lunes por la mañana debido a la ceniza volcánica, indicó el aeropuerto Soekarno-Hatta, añadiendo que casi 30.000 pasajeros se vieron afectados.

Las autoridades habilitaron seis aeropuertos alternativos, principalmente en Java y Yogyakarta, y animaron a las aerolíneas a utilizarlos.

El gobierno flexibilizó temporalmente las normas migratorias para los viajeros extranjeros que superen la duración autorizada de su estancia debido a las cancelaciones.