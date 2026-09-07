Venezuela: denuncian traslado de presos políticos sin aviso a sus familiares

La Asamblea Nacional aprobó la normativa anunciada por Delcy Rodríguez que libera presos políticos y no perdona acciones armadas. (Foto: Jonathan Lanza/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Familiares de presos políticos denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de Venezuela que decenas de reclusos de la temida cárcel Rodeo I fueron trasladados a otras prisiones de manera arbitraria y sin notificación alguna.

Las familias dicen que autobuses repletos de prisioneros salieron desde la semana pasada de Rodeo I, una temida prisión en la periferia de Caracas, hacia destinos desconocidos.

En vez de los traslados, estas familias esperaban que sus allegados estuvieran entre los presos políticos que el gobierno interino prometió liberar en agosto.

“Para mí fue horrible esto. Nosotros estamos esperando la libertad, no el traslado”, dijo a la AFP Marilú Novoa, madre de Jhofre Ibrahim Vargas, un agente del servicio de inteligencia (Sebin) que fue trasladado de Rodeo I a la cárcel Yare II, a unos 70 kilómetros de Caracas.

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“Me dio fue como una crisis, porque sale de un infierno para meterse a otro”, dijo durante la protesta frente a la Defensoría del Pueblo.

La oenegé Foro Penal contabiliza unos 94 traslados desde Rodeo I desde el miércoles pasado, pero no ha verificado el destino de todos los prisioneros.

Liberaciones a la espera

Tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, impulsó una amnistía con la que dice haber excarcelado a 1.046 personas.

Foro Penal advierte que cerca de 330 detenidos políticos continúan en prisión.

La mayoría en Rodeo I, una prisión política a 30 kilómetros de Caracas objeto de denuncias de torturas y condiciones de reclusión inhumanas.

Un comité de familiares de presos políticos fue recibido este lunes por la defensora del pueblo, Egleé González, quien se comprometió a revisar casos de reos trasladados con la salud deteriorada.

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“Ella le va a hacer el seguimiento ahora a los casos más graves de salud, eso es lo que nos comentó”, afirmó la activista Hiowanka Ávila al término de la reunión con la titular de la Defensoría del Pueblo.

Aunque muchos fueron llevados a prisiones menos represivas, un grupo fue trasladado al Fuerte Guaicaipuro, una cárcel de máxima seguridad oculta entre las montañas del estado Miranda (norte), dicen familiares.

“¿Tú crees que es justo que yo, de 70 años, esté ahora tanteando para allá, un sitio tan lejos, tan inhóspito? La vía es hasta peligrosa”, reclamó Ana Caruci, madre del exdiputado oficialista Hugbel Roa, acusado de participar en la llamada “trama de corrupción Pdvsa-Cripto”.