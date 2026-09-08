Merkel dice que con la victoria de la ultraderecha le “sangra el corazón”

Angela Merkel dijo que la victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt es algo que le hace “sangrar el corazón” y que se trata de un punto de inflexión en la historia de la República Federal de Alemania.

“La encuestas lo anunciaban, pero ver el resultado negro sobre blanco es que algo que produce conmoción. A mi como militante de la CDU es algo que me hace sangrar el corazón”, afirmó Merkel en una feria digital en Colonia (oeste del país).

La AfD obtuvo en Sajonia-Anhalt un 43,8 por ciento de los votos frente al 17,2 por ciento de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merkel y del canciller Friedrich Merz.

Merkel criticó la fijación de los partidos por el cordón sanitario contra la AfD, en lugar de concentrarse en el propio programa y presentarlo debidamente a los electores.

“Eso es algo que no inventé yo y que no me gusta cómo funciona. Eso no es algo que convenza a la gente. Tengo que decirles lo que quiero para el país, formular posiciones concretas, por ejemplo con respecto a las jubilaciones, y a partir de ello mostrar que una cooperación con la AfD no es posible”, señaló Merkel.

La excanciller se mostró preocupada por que en la reciente campaña las emociones hayan resultado más importantes que los hechos y dijo que el argumento de que en Sajonia-Anhalt el desempleo ha bajado de manera considerable ha calado menos que las emociones de temor por los puestos de trabajo.

“Naturalmente, las emociones también son importantes y hay que llegar a la gente también emocionalmente. Pero los hechos tienen que ser considerados a la hora de argumentar. Si permitimos que las emociones tengan más importancia que los hechos, sufriremos un retroceso civilizacional”, aseguró.

La AfD fue fundada en 2013 por un grupo de antiguos militantes de la CDU como protesta contra la política de rescate del euro y en clara respuesta a una frase de Merkel que había declarado las medidas para salvar la moneda única como algo “sin alternativa”.

Los fundadores, encabezados por el economista Bernd Lücke, proponían una escisión de la eurozona, que debía ser reducida a los países del norte.

Posteriormente, el partido hizo de su rechazo a su migración su principal baza política y experimentó un proceso de radicalización que hizo que Lücke y otros fundadores abandonaran la formación.