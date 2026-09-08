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Losada señaló a senadora Lopera de poner cuotas en gobierno Petro a UGPP y Corantioquia; le responde

El exrepresentante a la Cámara Juan Carlos Losada lanzó fuertes cuestionamientos contra la senadora María Eugenia Lopera durante una entrevista en 6AM W de Caracol Radio, en la que se refirió a su relación con entidades públicas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y a decisiones relacionadas con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Losada aseguró que Lopera tuvo cercanía con entidades como la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), y señaló que estas relaciones deberían ser tenidas en cuenta en medio de la discusión política actual.

Losada cuestionó a Lopera por la UGPP y Corantioquia

El exrepresentante Losada afirmó que la senadora habría tenido influencia sobre la UGPP y mencionó al exrepresentante Luciano Grisales en relación con esa entidad.

“Yo le quiero recordar a la senadora Lopera que ella tenía la UGPP en cabeza del exrepresentante Luciano Grisales”.

Losada también se refirió a Corantioquia y aseguró que la entidad habría sido entregada políticamente durante el gobierno Petro.

“Le quiero recordar que a ella le entregaron, con el voto del presidente de la República, de la ministra Susana Muhamad, la Corporación Autónoma Regional de Antioquia”.

El exrepresentante relacionó además a la corporación con los recursos investigados dentro del escándalo de la UNGRD, aunque sus afirmaciones fueron planteadas como cuestionamientos políticos.

“Por donde pasaron millones de pesos de la corrupción de la UNGRD”.

Losada sostuvo que la propia senadora Lopera habría publicado en sus redes sociales mensajes relacionados con la dirección de la corporación ambiental.

Según el exrepresentante, Lopera habría felicitado públicamente a quien calificó como su “mejor amiga” y que, de acuerdo con sus declaraciones, ocupaba la dirección de la entidad.

“Ella misma publicó eso en sus redes sociales felicitando a su mejor amiga, la directora de la CAR de Antioquia”.

Losada habló del eventual acercamiento al gobierno de Abelardo de la Espriella

El exrepresentante también se refirió al escenario político que se abre con el gobierno de Abelardo de la Espriella y cuestionó un eventual acercamiento de sectores políticos que anteriormente estuvieron relacionados con el gobierno Petro.

Losada afirmó que algunas de estas personas buscarían mantener espacios de poder y representación en el nuevo Gobierno.

“Esa es la razón por la que quieren irse ahora al gobierno de Abelardo de la Espriella para que les sigan entregando cosas, seguramente como en todos los gobiernos”.

Los recursos destinados a la UNGRD

Durante la entrevista, Losada también habló sobre una decisión adoptada tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes relacionada con recursos públicos que terminaron siendo destinados a la UNGRD.

Según explicó, en ambas cámaras fueron aprobadas proposiciones para trasladar recursos por más de $150.000 millones hacia la entidad.

“En el Senado de la República y en la Cámara de Representantes votaron dos proposiciones, ciento cincuenta y tantos mil millones de pesos, y pasárselos a la UNGRD”.

El exrepresentante aseguró que una de esas proposiciones habría sido firmada principalmente por el entonces senador Juan Felipe Lemos Echavarría, a quien ubicó políticamente junto a Lopera y al exsenador Julián Bedoya.

“Esa proposición estaba firmada de manera principal por el coequipero en aquel momento de la senadora Lopera, que era el senador Echavarría, ambos del equipo del exsenador Julián Bedoya”.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: