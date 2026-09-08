Gobernador Yamil Arana confirmó que Hostal Doña Manuela en Mompox será recuperado

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció una gestión conjunta con el Gobierno Nacional para recuperar el Hostal Doña Manuela, uno de los establecimientos hoteleros más tradicionales y emblemáticos de Mompox, con el propósito de que vuelva a ser un referente de la hotelería en el municipio y contribuya a posicionarlo como un destino turístico de talla internacional.

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El anuncio se produjo luego de una llamada del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, quien manifestó al gobernador Arana su disposición de poner todo su empeño para impulsar la recuperación del histórico establecimiento y buscar que, una vez recuperado, pueda ser operado por una cadena hotelera de lujo.

“Acabo de recibir una llamada del señor Ministro de Comercio. Pondrá todo su empeño para recuperar el hotel más tradicional de Mompox, el Hostal Doña Manuela, y que sea operado por una cadena hotelera de lujo”, señaló el gobernador Arana.

Para el mandatario departamental, la recuperación de este inmueble representa una oportunidad para fortalecer la oferta turística de Mompox y acompañar la transformación que vive el municipio, que busca consolidarse como uno de los principales destinos culturales y patrimoniales de Colombia.

La llegada de una operación hotelera de alto nivel permitiría ampliar la capacidad de alojamiento para visitantes nacionales e internacionales, elevar los estándares de servicio y generar nuevas oportunidades para el sector turístico y la economía local.

La iniciativa se suma a la apuesta de la Gobernación de Bolívar por potenciar a Mompox como destino turístico, cultural y de inversión, aprovechando su riqueza patrimonial, su tradición cultural y eventos de alcance nacional e internacional como el FestiJazz Mompox.

Con la recuperación del Hostal Doña Manuela, se busca que un inmueble representativo de la historia turística de Mompox vuelva a cumplir un papel central en el desarrollo del municipio y haga parte de una oferta de servicios acorde con la proyección internacional que se quiere para el territorio.