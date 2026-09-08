Evalúan pico y placa de particulares y motos 24 horas o extenderlo a sábados en Cartagena

El mandatario de los cartageneros, Dumek Turbay, dijo a Caracol Radio que se encuentra evaluando la posibilidad de extender el pico y placa en toda la ciudad, para vehículos particulares hasta los sábados, o volver a una restricción de 24 horas.

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Por ahora, se conoció que hubo una primera reunión junto a la autoridad de tránsito y demás actores impactados con la posible medida, y que el día miércoles 9 de septiembre se tomaría una decisión para materializarla vía decreto.

Preliminarmente lo que ha señalado el Jefe del Gobierno local, es que los argumentos para autorizar una modificación al acto administrativo vigente, “no lo convencen”, por eso, se podría inferir que todo se mantiene igual.

De todas maneras, la alcaldía será quien haga oficial cualquier medida.