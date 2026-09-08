ELAR de Marca Bolívar presentó colección Canto de Palma en Festijazz Mompox 2026

La Plaza de la Concepción se convirtió en el escenario de la presentación de Canto de Palma, la nueva colección de ELAR, el proyecto de moda sostenible y con propósito de Marca Bolívar, liderado por la Gobernación de Bolívar.

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La pasarela contó con la participación especial de la señorita Colombia, María Antonia Mosquera Carvajal, Catalina Duque, Señorita Colombia 2024 y actual Miss International 2025; Valentina Olano, Juliana Habib, Susana Piñeres, actual señorita Bolívar y María José Ayazo, Señorita Colombia Internacional del Cacao, en compañía de modelos bolivarenses quienes lucieron prendas y piezas artesanales creadas con el talento de artesanas y confeccionistas del departamento.

Una colección que lleva el ritmo de Bolívar a la moda

Canto de Palma nace de la fuerza de Bolívar de las voces que atraviesan generaciones, del golpe del tambor, de la cadencia de una pollera y de los colores que encienden la celebración.

El movimiento de las ruedas de baile, la fuerza de las cantadoras y la energía de las manifestaciones culturales del departamento se transformaron en una propuesta que lleva estos elementos a una nueva expresión desde la moda.

La colección es el resultado de un proceso de formación, acompañamiento y cocreación en el que participaron más de 20 artesanas de San Jacinto, Mompox, Cartagena y Mampuján, junto a confeccionistas y diseñadores. En cada propuesta se unen la moda contemporánea y técnicas como el telar vertical, el crochet, la mostacilla, la tela sobre tela y el trabajo con escamas de pescado, entre otros saberes artesanales de Bolívar.

Las artesanas que hicieron parte de este proceso también participaron en la presentación, recibiendo el reconocimiento del público por su aporte creativo y por preservar conocimientos que han pasado de generación en generación.

“Para mí es profundamente emocionante regresar a Festijazz un año después del lanzamiento de ELAR y ver todo lo que hemos avanzado. Canto de Palma representa el talento, la dedicación y los sueños de artesanas y confeccionistas que hoy encuentran nuevas oportunidades para fortalecer su autonomía económica y aportar al bienestar de sus familias”, expresó Angélica Salas, primera gestora social de Bolívar.

Un homenaje musical a Totó la Momposina

La puesta en escena estuvo acompañada por la agrupación Palengua, de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, que rindió un homenaje musical a Totó la Momposina, una de las figuras más representativas de la música tradicional del Caribe colombiano.

La presentación conectó la música, el movimiento y la moda para celebrar las expresiones culturales que inspiraron la colección y destacar el vínculo entre la creación contemporánea y las tradiciones del territorio.

Un proyecto que sigue creciendo

ELAR fue presentado por primera vez durante Festijazz Mompox 2025 como una nueva línea de Marca Bolívar enfocada en unir la moda con los saberes artesanales y el talento de los talleres de confección del departamento.

Un año después, el proyecto ha ampliado su proyección y ha logrado llevar el talento bolivarense a nuevos escenarios comerciales en países como México y España.

“Nos llena de orgullo ver el crecimiento que ha tenido ELAR desde su lanzamiento. Lo que comenzó como una apuesta por unir la moda con los saberes artesanales de Bolívar hoy abre nuevas oportunidades para nuestras artesanas y confeccionistas, y nos permite llevar su talento a países como México y España”, señaló Fara Alíes, gerente de Marca Bolívar.

Desde 2024, la Gobernación de Bolívar, a través de Marca Bolívar, desarrolla un proceso de formación y acompañamiento para fortalecer las capacidades de artesanos, productores gastronómicos y confeccionistas, promover su autonomía económica y facilitar su acceso a nuevas oportunidades comerciales.

Actualmente, el proyecto beneficia a 290 unidades productivas, de las cuales 229 están lideradas por mujeres, lo que representa el 79 % del total.

En conjunto, estas unidades impactan a otras 823 personas, mayoritariamente mujeres, fortaleciendo el tejido productivo de sus comunidades.