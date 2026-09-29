Guardacostas de Cartagena capturaron a hombre con munición y sustancias ilícitas

Unidades de la Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 y con el apoyo de la Estación de Guardacostas de Cartagena, capturaron en flagrancia a un hombre durante el desarrollo de una operación.

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Durante el procedimiento fueron incautados un proveedor para fusil, ocho cartuchos de guerra calibre 7,62 milímetros y varias bolsas que contenían sustancias que, por sus características, serían marihuana y clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el capturado sería, presuntamente, integrante de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes” del “Clan del Golfo”. Será la autoridad judicial competente la encargada de establecer su responsabilidad y definir su situación jurídica.

El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en la ciudad de Cartagena, donde deberá responder, presuntamente, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este resultado contribuye al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y tranquilidad de las comunidades de Tierra Bomba y Cartagena, al afectar actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el porte ilegal de armas y municiones.

La Armada Nacional ratifica su compromiso con la seguridad de los habitantes del Caribe colombiano y continuará desarrollando operaciones de control y vigilancia, de manera articulada con las demás autoridades, con el propósito de combatir las estructuras criminales y contribuir al fortalecimiento de la seguridad y tranquilidad de las comunidades.