Dj de champeta falleció por accidente de tránsito en Turbaco: una mujer está herida

Un grave siniestro vial se produjo en la Troncal de Occidente, dejando como resultado el deceso de un Dj de música champeta, quien respondía al nombre de Neider Periñán Padilla. Su pareja Isbely Mendoza Florián y parrillera de la moto donde se desplazaban, resultó con severas lesiones y permanece delicada en un centro asistencial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo al reporte de las autoridades, el vehículo de placa HWB 86I, modelo 2027, se salió de la calzada en el sector conocido como Loma de Piedra, y chocó aparatosamente con la baranda metálica que protege el tramo vial, arrojando el fatídico desenlace.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritas a la Policía Metropolitana de Cartagena atendieron la novedad, y realizaron labores de inspección judicial al cuerpo sin vida.