Debate: ¿Coherencia o “mermelada”, qué hay detrás del apoyo Liberal al Gobierno De la Espriella?

Ayer lunes, 7 de septiembre, a pocas horas de que se venciera el plazo para que los partidos tomaran postura frente al gobierno de Abelardo de la Espriella en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Partido Liberal se declaró como partido de Gobierno.

Esa decisión provocó un fuerte choque entre la senadora María Eugenia Lopera, quien apoyó el gobierno Petro en los pasados cuatro años, y el exrepresentante liberal Juan Carlos Losada, quien cuestionó las razones de la colectividad para declararse partido de gobierno.

Según Losada, el Partido Liberal está actuando por “pragmatismo puro” y calificó la decisión de “lamentable”, pues, según dijo, va “en absoluta contravía” de los principios del liberalismo.

“¿A quién se le puede ocurrir que un partido verdaderamente liberal apoye a un gobierno que tiende hacia la extrema derecha en Colombia? (...) Eso es básicamente la esquizofrenia en la que vive no solo la política, sino especialmente el Partido Liberal de César Gaviria”, dijo.

Y agregó: “Eso no se llama sino mermelada (...) no es porque tengan una causa, porque tengan una forma de pensar, sino muy por el contrario, por pura y mera mecánica política”.

Además, Lozada lanzó varios dardos a Lopera por su participación en el Gobierno Petro. Aseguró que “a ella le entregaron la Corporación Autónoma Regional de Antioquia”, y también “la UGPP en cabeza del exrepresentante Luciano Grisales”.

Pese a eso, se declararon partido de Gobierno frente a De la Espriella. Lopera rechazó los señalamientos: “no es cierto (...) Losada se caracteriza por decir cosas sin razones y sin pruebas”.

Ahora, según dijo, detrás de la decisión no hay incoherencia: “Se le debe dar una oportunidad a cada gobierno cuando empieza. No descalificar simplemente por descalificar, por ser de un lado o del otro. Yo estoy totalmente en desacuerdo con los extremos, los extremos no le hacen bien a nadie y no le hacen bien al país darle una oportunidad al gobierno que ingresa”.

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