Cambios en calendario de Real Cartagena para Torneo BetPlay II-2026

La División Mayor del Fútbol Colombiano entregó el calendario actualizado de enfrentamientos, correspondientes al Torneo BetPlay II- 2026, donde Real Cartagena presenta novedades en las fechas 5,11,12,13 y 14.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández, deberán afrontar estas novedades con el firme propósito de continuar firmes en el liderato, que hoy ostentan con 13 puntos transcurridos siete compromisos.

¿Cómo quedó la programación?

Fecha 9: Inter Palmira vs. Real Cartagena

Sábado 12 de septiembre, 6:00 p.m.

Estadio Francisco Rivera, Palmira.

Fecha 10: Real Cartagena vs. Envigado FC

Lunes 21 de septiembre, 7:30 p.m.

Estadio Jaime Morón León, Cartagena.

Fecha 11: Unión Magdalena vs. Real Cartagena

Martes 29 de septiembre, 7:30 p.m.

Estadio Sierra Nevada, Santa Marta.

Fecha 12: Real Cartagena vs. Boca Juniors de Cali

Sábado 3 de octubre, 6:00 p.m.

Estadio Jaime Morón León, Cartagena.

Fecha 13: Deportes Quindío vs. Real Cartagena

Jueves 15 de octubre, 7:30 p.m.

Estadio Centenario, Armenia.

Fecha 14: Real Cartagena vs. Patriotas Boyacá

Lunes 19 de octubre, 6:00 p.m.

Estadio Jaime Morón León, Cartagena.

Fecha 15: Barranquilla FC vs. Real Cartagena

Sábado 24 de octubre, 3:30 p.m.

Estadio Romelio Martínez, Barranquilla.