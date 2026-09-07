Viajes entre Amagá, Medellín y Caldas ya se pueden pagar con Cívica

Medellín, Antioquia

Los pasajeros de las rutas Amagá–Medellín y Amagá–Caldas ya pueden pagar sus viajes con Cívica, el medio de pago electrónico del Metro de Medellín, que llega así al transporte intermunicipal de esta zona del Suroeste antioqueño. La implementación beneficia a una población cercana a los 33.000 habitantes y permite reducir el uso de efectivo durante los desplazamientos.

La nueva alternativa está disponible en los vehículos de Coomutran, empresa que incorporó 25 buses al sistema de recaudo electrónico del Metro de Medellín. Con esta integración, ya son seis las empresas de transporte intermunicipal de Antioquia que utilizan esta tecnología.

Además de facilitar el pago, la incorporación de Cívica busca hacer más ágiles los procesos de recaudo y ofrecer a los pasajeros una experiencia de viaje más integrada con las alternativas de transporte que ya funcionan en el Valle de Aburrá.

¿Dónde se puede pagar con Cívica?

Los usuarios pueden utilizar este medio de pago en la ruta Medellín–Amagá, cuyo pasaje tiene un valor de $12.000, y en la ruta Amagá–Caldas, con una tarifa de $8.500.

En Medellín, los buses de la ruta pueden abordarse en la Terminal del Sur. En Amagá, el punto habilitado es el Parque Principal, mientras que en Caldas el servicio se puede tomar en el Parque Principal del municipio.

La ruta Amagá–Medellín presta servicio entre las 4:30 a. m. y las 6:30 p. m., con una frecuencia aproximada de 30 minutos. Por su parte, los buses entre Amagá y Caldas operan desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., con una frecuencia cercana a los 25 minutos.

La conexión también resulta relevante para quienes se movilizan entre el Suroeste y diferentes municipios del Valle de Aburrá, pues el recorrido hacia Medellín pasa cerca de las estaciones Poblado, Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.