Jornada boxística en Arjona-Bolívar homenaje al excampeón mundial Harold Grey

Ni la lluvia pudo apagar el entusiasmo de los aficionados al boxeo en Arjona, Bolívar, donde se cumplió una jornada deportiva que reunió a jóvenes talentos de esta disciplina y sirvió, además, para rendir homenaje a varias figuras que han dejado huella en el pugilismo del departamento.

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La programación, inicialmente prevista para las 5:00 de la tarde, tuvo que retrasarse debido al fuerte aguacero que se registró desde las primeras horas de la tarde en el municipio. Finalmente, los combates comenzaron después de las 7:00 de la noche y se extendieron hasta las primeras horas de la noche.

En total se disputaron nueve peleas en la categoría aficionada. La mayoría de los enfrentamientos resultaron parejos y competitivos, debido a que los participantes presentaban recorridos y registros similares, lo que permitió al público disfrutar de una velada con varios combates de gran intensidad.

La jornada también estuvo acompañada de algunas inconformidades. Alberto Uribe, propietario del Club Huellas, cuestionó algunas de las decisiones de los jueces y aseguró que sus boxeadores se vieron perjudicados por actuaciones que calificó como dudosas.

Uribe manifestó que presentará un reclamo formal ante el comité de disciplina de la Liga de Boxeo de Bolívar para que se revisen las situaciones que, según su versión, afectaron a sus pugilistas.

Más allá de estas controversias, la velada fue bien recibida por los asistentes, especialmente por el desempeño de los representantes locales, quienes recibieron el respaldo del público durante sus respectivos combates.

Homenaje a las glorias del boxeo

Una vez concluyeron los enfrentamientos aficionados, la noche tuvo un momento especial con el reconocimiento a varias figuras del boxeo bolivarense y colombiano.

Uno de los homenajeados fue Harold Grey Rengifo, dos veces campeón mundial de boxeo. Durante el acto se presentó en pantalla gigante un video que recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera, entre ellos la histórica victoria conseguida el 29 de agosto de 1994, en el Forum de Inglewood, California, donde se impuso por decisión dividida al mexicano Julio César Borboa.

También se proyectó un especial sobre la vida y trayectoria profesional de Grey Rengifo, en el que el propio exboxeador recordó diferentes etapas de su carrera.

Otro de los reconocidos fue José de la Cruz Zúñiga, destacado entrenador de boxeo de Arjona y una de las personas que ha contribuido a mantener vigente esta disciplina en el municipio.

La lista de homenajeados incluyó además a Miguel Marriaga, ‘El Escorpión’, quien recibió el reconocimiento de su tierra por su trayectoria y por convertirse en un referente para las nuevas generaciones. Aunque no logró conquistar un título mundial, Marriaga disputó en cuatro oportunidades una corona del mundo y construyó una carrera que le permitió mantenerse durante años en el boxeo profesional.

También fue exaltado Daniel Reyes, ‘El Olímpico’, oriundo de María La Baja, Bolívar, y dos veces campeón mundial de boxeo.

La jornada terminó convirtiéndose no solo en una celebración deportiva, sino también en un reconocimiento a quienes han contribuido al desarrollo del boxeo en Bolívar.

El homenaje dejó además un mensaje alrededor de la importancia de reconocer en vida a las figuras del deporte, especialmente a aquellas que abrieron camino para las nuevas generaciones y que, en muchas ocasiones, solo reciben este tipo de tributos después de su fallecimiento.