El universo de los videojuegos competitivos vuelve a Medellín con GAMERS MED 2026

Medellín

Medellín abrió la convocatoria oficial para Gamers MED 2026, un torneo de videojuegos gratuito dirigido a participantes de 13 años en adelante. La iniciativa busca promover los deportes electrónicos como escenarios de integración, uso creativo del tiempo libre y competencia deportiva.

El proceso de inscripción estará habilitado hasta el 24 de septiembre de 2026 a través del sitio oficial del evento. Un punto clave de la convocatoria es que no requiere que los competidores residan en Medellín para poder participar.

Juegos confirmados y modalidades de competencia

El torneo contará con modalidades individuales para juegos como FC 26 en PlayStation 5, Super Smash Bros. Ultimate en Nintendo Switch y Fortnite en Battle Royale. Asimismo, incluirá competencias por equipos de cinco integrantes en VALORANT y League of Legends.

La organización confirmó que la gran final incorporará el videojuego Just Dance, cuya convocatoria específica se anunciará más adelante. Las clasificatorias y entrenamientos presenciales se realizarán en las cuatro Salas Gamer operadas por el Inder Medellín.

Requisitos e impacto institucional en la ciudad

Los menores de edad deberán contar con la autorización firmada por sus padres o acudientes para completar su registro. A través del portal web, los jugadores inscritos podrán monitorear el calendario de partidas, su historial de rendimiento y las clasificaciones.

Las fases finales de las competencias se llevarán a cabo entre noviembre y diciembre de 2026. Con este proyecto, la administración local busca fortalecer la infraestructura pública orientada a la tecnología y afianzar la oferta de e-sports en la región.