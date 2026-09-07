Cooperativas piden a nueva Superintendente de la Economía Solidaria modernización del sector

Tras finalizar con éxito en Cartagena la reunión 25 del sector cooperativo del país, donde se trazó la hoja de ruta a 2030, los líderes de la Confederación de Cooperativas de Colombia - Confecoop, se reunieron en las últimas horas en Bogotá con la nueva Superintendente de La Economía Solidaria, Karen Patricia Hernández Blanquicet, nombrada por el Presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

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Durante este primer encuentro institucional con la funcionaria se pusieron sobre la mesa la modernización de la supervisión al sector y reclamaron reglas acordes con su realidad.

En la heroica, el sector cooperativo resaltó su rol en el desarrollo de la economía nacional, por lo que le presentaron a la Superintendente una agenda de propuestas que incluye una supervisión más técnica y diferencial, actualización regulatoria y una mesa técnica permanente.

De esta manera, se plantea un cambio de fondo en la manera como se supervisa al sector. La petición también contempla la actualización de la regulación y la reducción de cargas y trámites que hoy enfrentan las organizaciones vigiladas; con el propósito de que las reglas respondan a las condiciones actuales del sector.

“La propuesta parte de una premisa central: la supervisión debe ser moderna, técnica, diferencial y proporcional, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de cada organización”, afirmaron los directivos de Confecoop.

El gremio también insistió en la necesidad de avanzar hacia reglas claras y una visión de largo plazo que brinde mayor seguridad y estabilidad jurídica a las cooperativas.

Una regulación que responda a la realidad del cooperativismo

Otro de los principales planteamientos fue la necesidad de revisar y actualizar el marco regulatorio que rige al sector.

Confecoop propuso que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y el sector cooperativo trabajen conjuntamente en los ajustes necesarios para que la regulación reconozca la naturaleza, características y evolución de este modelo empresarial; así como los nuevos desafíos derivados de las transformaciones de la sociedad y la economía.

El objetivo es generar condiciones que permitan a las cooperativas crecer, desarrollarse y operar de manera sostenible, con normas acordes con su realidad.

Confecoop propone una mesa técnica permanente

Uno de los puntos centrales de la agenda es la creación de una mesa técnica permanente entre el sector y la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Este espacio tendría como propósito avanzar de manera coordinada en decisiones y ajustes técnicos a las circulares básicas, revisar conceptos jurídicos y evaluar trámites, procedimientos y procesos que actualmente representan cargas para las entidades vigiladas.

La propuesta también pone especial atención en las cooperativas que no desarrollan actividad financiera, para las cuales Confecoop considera necesario establecer mecanismos e instrumentos de supervisión diferenciados, de acuerdo con el tipo de actividad que realizan y su tamaño.

Como resultado de este primer gran diálogo institucional, Confecoop entregó a la Superintendencia un documento con los principales requerimientos y propuestas del sector para avanzar en la actualización y modernización del marco regulatorio y de supervisión.

“Estas transformaciones buscan crear mejores condiciones para que las cooperativas puedan desarrollar sus actividades de manera más eficiente y dinámica y así continuar aportando al desarrollo económico y social del país. El reto ahora es pasar de las propuestas a las acciones”, agregó Confecoop.

Para la Junta Directiva, el encuentro debe convertirse en el punto de partida de un diálogo técnico y permanente que permita que las propuestas planteadas se traduzcan en decisiones concretas.

Por su parte, la nueva Superintendente de la Economía Solidaria, Karen Patricia Hernández Blanquicet, manifestó la importancia que el Gobierno Nacional busca darle al sector cooperativo y a la economía solidaria, y expresó el compromiso del Ministerio de Hacienda y de la propia Superintendencia para revisar y concretar los ajustes solicitados por el sector.

Hernández también puso a disposición su experiencia y conocimiento, así como la capacidad institucional de la entidad de supervisión, para avanzar hacia los objetivos comunes planteados durante la reunión.

Con este encuentro se abre una nueva etapa de diálogo entre el cooperativismo y la Superintendencia de la Economía Solidaria, con una agenda centrada en modernizar la supervisión, actualizar las reglas y construir soluciones de manera conjunta.