Acciones terroristas en la vía Panamericana en Nariño cobran la vida de un soldado profesional

Pasto-Nariño

Como José Manuel López Villada fue identificado el soldado profesional que perdió la vida cuando en compañía de un grupo de uniformados del Batallón Boyacá realizaban inspección sobre la vía Panamericana, tras el llamado sobre la presencia de un presunto dispositivo explosivo improvisado instalado en inmediaciones de Puente Mayo.

Según el reporte entregado por el Ejército en medio de la verificación que realizaban las tropas para neutralizar la amenaza, fue activada un área minada donde resultaron heridos tres uniformados uno de los cuales posteriormente falleció

De acuerdo con información preliminar, el grupo armado organizado residual Estructura Franco Benavides habría acondicionado los alrededores de la vía con dispositivos explosivos improvisados activados por la víctima para atentar contra la integridad de las tropas.

Los soldados heridos fueron trasladados a un centro asistencial y se dispuso de un grupo interdisciplinario para acompañar a las familias de nuestro soldado asesinado en este difícil momento.

La Brigada 23 del Ejército rechazó categóricamente el asesinato del soldado profesional reiterando que el uso indiscriminado de estos dispositivos explosivos es una violación flagrante a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por lo cual se interpondrán las respectivas denuncias. Así mismo, envió un mensaje de condolencias a familiares, amigos, compañeros y seres queridos del uniformado que perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Este hecho se suma a la aparición de un cilindro presuntamente cargado con explosivos en cercanías al puente Juanambú también sobre la vía Panamericana y la desactivación de un artefacto en San Pedro de Cartago.

El grupo ilegal señalado de estos hechos de terrorismo ha sido objeto de fuertes operativos por parte de las Fuerzas Militares que el fin de semana reportaron el abatimiento de siete de sus integrantes en jurisdicción del municipio de El Peñol.