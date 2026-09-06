Veolia lideró jornada de embellecimiento y recuperación en Av. Crisanto Luque

Veolia como empresa medioambiental ejecuta en Cartagena acciones ambientales que nos permiten acelerar la transformación ecológica para impulsar el desarrollo sostenible de Cartagena y la región, esta transformación no solo optimiza la gestión de los recursos naturales y disminuye el impacto ambiental sino también como empresa fortalecemos la seguridad ambiental de los territorios.

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Por lo anterior, llevó a cabo una gran jornada de embellecimiento y recuperación del corredor verde Loma del Marión ubicado en la avenida Crisanto Luque.

La empresa dispuso de 18 operarios, integrantes de la brigada “Barremos con orgullo cartagenero”, así como, maquinaria especializada para la recolección de residuos mixtos.

Además, un equipo conformado por 6 operarios realizaron 4.720 cortes de césped, utilizando dos guadañadoras y una sopladora. De manera adicional, se llevaron a cabo actividades de recuperación de puntos críticos de disposición inadecuada de residuos y de recuperación del espacio público. En total, durante la jornada se recolectaron 7,8 toneladas de residuos.

Esta actividad tuvo un impacto social importante, porque el equipo de gestión social sensibilizó a comerciantes e instituciones educativas, sobre la correcta disposición de residuos y el aprovechamiento de recursos. En Veolia, reafirmamos que la educación ambiental es la prioridad para generar una transformación sostenible en Cartagena.

“Veolia continuará impulsando y apoyando iniciativas que fortalezcan la gestión ambiental y la conciencia ciudadana, especialmente en la construcción de territorios más responsables con el ambiente. Invitamos a los cartageneros a gestionar adecuadamente sus residuos, cuidar las zonas verdes y acudir a nuestros canales oficiales de atención para solicitar servicios especiales.

Juntos podemos embellecer a Cartagena y acelerar la Transformación Ecológica” puntualizó Yolanda González Puente Gerente General.