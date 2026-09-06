Una menor con alto grado de desnutrición fue hallada en Amagá; dijo que la mantenían retenida

Amagá- Antioquia, foto archivo cortesía

En el municipio de Amagá Suroeste de Antioquia, ocurrió un caso que tiene preocupadas a las autoridades, que relaciona a una adolescente en alto grado de desnutrición y con condiciones médicas delicadas y un presunto maltrato de una persona adulta, quien es buscada por las autoridades para establecer el hecho.

Según el reporte de la policía, hace varios días fue hallada deambulando una menor de edad en la vereda La Guali; su aspecto era de una persona que pareciera habitante de calle, sucia, bastante delgada y con un aspecto de abandono. Cuando las autoridades llegaron al lugar, la ubicaron y, al ser indagada, manifestó que no tenía ningún pariente y que, además, desconocía su edad.

Ante la situación y ya que en la zona no la reconocieron, la Comisaría de Familia, con apoyo de la policía de infancia y adolescencia, la trasladó al hospital local donde fue atendida. Debido al estado de salud, fue trasladada a la ciudad de Medellín, donde, según el reporte actualizado, está hospitalizada por el grado de desnutrición y, al parecer, con complicaciones en los riñones derivadas de la falta de alimento adecuado

¿Qué se sabe del caso?

Sobre este caso, las autoridades manejan una línea de investigación que está siendo analizada. Presuntamente, la menor que se identificó tiene 14 años de edad estaba al cuidado de una mujer que, según las versiones, se dedica a la supuesta curación de algunos “males” mediante rezos y hierbas. Esta mujer, que no ha sido hallada pese a la búsqueda de las autoridades, era con quien supuestamente la adolescente permanecía y responsable del estado de la víctima, que la tiene en un centro médico en recuperación

La intención de las autoridades es poder identificar a la mujer y esclarecer los hechos o adelantarle un proceso en caso de ser necesario por la vulneración a los derechos a los que ha sido sometida la menor