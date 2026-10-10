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10 oct 2026 Actualizado 01:52

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Medellín

Un hombre fue arrastrado por la quebrada La Iguaná y varias casas se inundaron

El reporte es de 10 árboles caídos, colapso de techos y tres sectores sin energía por daños en los postes.

Casas inundadas por la quebrada La Iguaná en la parte baja de la cuenca- foto alcaldía de Medellín

Casas inundadas por la quebrada La Iguaná en la parte baja de la cuenca- foto alcaldía de Medellín

Casas inundadas por la quebrada La Iguaná en la parte baja de la cuenca- foto alcaldía de Medellín
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La alcaldía de Medellín entregó un reporte de las emergencias de casas en diferentes partes de la ciudad por cuenta de los intensos aguaceros de la tarde de este viernes que afectaron la energía y la movilidad. Además de inundaciones.

La administración local informó que se reportó la caída de diez árboles, cuatro deterioros estructurales como techos en varias zonas, además de inundaciones por el desbordamiento de la quebrada La Iguaná, que reportó niveles bastante altos por la cantidad de lluvia. Los habitantes de esta zona se autoevacuaron. Un hombre de 62 años fue arrastrado por la quebrada y logró ser rescatado y trasladado a un centro médico.

“Especialmente el aumento del nivel de la quebrada La Iguana fue la que generó inundaciones en algunas vías y afectaciones en algunas viviendas. Ya el nivel de la quebrada bajó, pero nuestra comisión social está en el terreno con las familias para brindarles todo el acompañamiento que se requiera”, informó Manuel Villa, alcalde (e) de Medellín.

Los corregimientos de San Cristóbal y Palmitas, además de Guayabal cerca del parque de Cristo Rey, quedaron sin energía por la caída de postes y daños en las redes eléctricas. En Altavista hubo deslizamientos de tierra sobre varias vías.

Durante la tarde y noche, el Sistema de Emergencias 123 recibió 420 llamadas.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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