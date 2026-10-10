Al caballista asesinado en Titiribí lo obligaron a tener un punto de vigilancia del grupo La Miel

Titiribí- Antioquia

Este viernes se conoció que nueve personas, implicadas en la masacre de tres personas, entre ellas el campeón nacional de mula de silla de Titiribí Nicolás Caro Ángel, fueron enviadas a la cárcel; todos presuntos integrantes del grupo ilegal La Miel y señalados de participar en ese triple crimen: dos personas que estaban en una barbería de Titiribí y el de un sobrino del humorista Vargasvil.

Caracol Radio conoció información importante sobre la investigación que vincula a las nueve personas con la masacre de tres personas acribilladas en la vereda Sabaleta del municipio de Titiribí el pasado mes de febrero. Las víctimas son Nicolás Caro Ángel, Santiago Ríos, montador, y Juan Stiven Zapata Guzmán, herrador.

Recordemos que la víctima, Nicolás Caro Ángel, era un reconocido campeón nacional de mulas de silla y tenía un criadero de equinos en la vereda Corcovado, de donde fueron sacados por tres hombres en motocicleta, engañados para una supuesta reunión.

Hipótesis del asesinato

Caracol Radio conoció que el caballista Caro Ángel habría sido obligado por alias “Tornillo”, quien sería el cabecilla del grupo La Miel en las poblaciones de Titiribí, Amagá, Venecia, Fredonia y el tercero en la línea de mando, a que le permitiera tener un punto de vigilancia en la finca de la víctima debido a que está ubicada en un lugar estratégico. La intención era que dos hombres enviados por el cabecilla permanecieran en la finca, a lo que se negó el caballista. Ante esta situación, alias “Tornillo” le habría impuesto una millonaria multa y el día que los tres hombres lo sacaron de la finca con los otros dos acompañantes para la supuesta reunión con el jefe de la zona, llevaba una alta suma de dinero para pagar dicha sanción. Al parecer, llevaba alrededor de 100 millones entre efectivo y oro, lo que había recibido como pago por la venta de dos mulas y un caballo en Segovia.

La investigación indica que a la vereda Sabaleta no llegó el cabecilla alias “Tornillo” y, por el contrario, lo estaban esperando otras siete personas. En este lugar fueron bajados de la camioneta y asesinados; luego despojaron del dinero al campeón nacional de mulas de silla.

¿Quiénes son los señalados de la masacre?

Caracol Radio ha conocido que la fiscalía está señalando a Michael Andrés Giraldo Foronda, alias “Pinocho”, y a Hildebrando Molina Cortés, alias “Hilder”, de ser quienes, presuntamente, accionaron las armas que cegaron la vida del caballista y sus dos trabajadores. Aunque las otras siete personas están vinculadas a la investigación por su presunta participación en la acción criminal.

Hildebrando Molina Cortés, alias “Hilder” y Michael Andrés Giraldo Foronda, alias “Pinocho”- fotos cortesía Ampliar Hildebrando Molina Cortés, alias “Hilder” y Michael Andrés Giraldo Foronda, alias “Pinocho”- fotos cortesía Cerrar

Otros hechos por los que sindican a los judicializados

Según la investigación, alias “Pinocho” está siendo acusado de presuntamente haberle causado la muerte de Cristian Emilio Bedoya Vargas, en el mes de febrero de 2024 en Titiribí. Esta persona era un tatuador en esa población del Suroeste de Antioquia y además era sobrino del reconocido humorista Crisanto Vargas “Vargasvil”.

Al grupo de La Miel también se le sindica del asesinato de dos hombres en una barbería, también de Titiribí. Las víctimas estaban en ese lugar y fueron confundidas por presuntos integrantes de un grupo contrario. Esto ocurrió el 6 de julio del 2026.

Todas esas acciones de las que se les sindican a los judicializados estarían relacionadas con la intención del grupo ilegal La Miel de impedir la entrada de La Terraza a las zonas controladas por ellos.