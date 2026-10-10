Procuraduría designó agentes especiales por presunto maltrato a una bebé de cinco meses en Itagüí

Itagüí, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación constituyó dos agencias especiales para hacer seguimiento al caso de una bebé de cinco meses que está en estado crítico de salud tras presuntamente ser agredida por su padre en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

La decisión del Ministerio Público busca garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de la niña, así como vigilar las actuaciones de las autoridades encargadas de investigar los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Para ello, la Procuraduría designó a un procurador judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Medellín, quien realizará seguimiento a las actuaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las demás entidades competentes.

Su intervención estará enfocada en verificar las medidas de protección adoptadas, la atención integral en salud de la bebé y la activación de las rutas institucionales para garantizar sus derechos.

De manera paralela, el organismo de control designó a un procurador penal de Medellín para intervenir en el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el padre de la menor, señalado como presunto responsable de las agresiones.

Detalles del caso

Según la información oficial, la bebé fue trasladada a un centro asistencial de Itagüí con múltiples golpes, entre ellos lesiones en la cabeza que comprometían seriamente su estado de salud. Debido a la gravedad de las heridas, el personal médico tuvo que realizar procedimientos para estabilizarla.

Por estos hechos, las autoridades capturaron a un hombre de 31 años, identificado como el padre de la niña, luego de una alerta que permitió la intervención de la Policía Nacional.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio agravado.