Fecode confirmó manifestaciones del 14 de octubre: Ciudades, horarios y puntos de encuentro

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó que se sumará a las manifestaciones convocadas para el próximo 14 de octubre, una jornada nacional que tendrá participación de sectores sindicales y del Pacto Histórico.

De acuerdo con Fecode, las movilizaciones se realizarán en diferentes ciudades del país y estarán enfocadas en varias de las principales reivindicaciones del magisterio, entre ellas la defensa del GOMAG, el derecho a una salud digna y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes en los términos establecidos por la ley.

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Manifestaciones del 14 de octubre: horario y punto de encuentro

Según el comunicado de Fecode, las movilizaciones tendrán lugar en la mayoría de las capitales del país. En Bogotá, el punto de encuentro será el Parque Nacional a las 10:00 de la mañana.

La organización sindical invitó al magisterio y a los sectores que respaldan sus reivindicaciones a participar en esta jornada, que se desarrolla en medio de un escenario de movilización política y sindical frente al nuevo Gobierno.

Gustavo Petro confirmó su asistencia a las marchas

El expresidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la jornada del 14 de octubre y convocó a participar en las movilizaciones que se realizarán en diferentes ciudades del país.

A través de una publicación, Petro confirmó que estará presente en la manifestación programada en Bogotá.

“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, expresó el exmandatario.

La convocatoria de Petro se suma al respaldo que han expresado sectores de la oposición y organizaciones sindicales para esta jornada nacional de movilización.

¿Por qué son las manifestaciones del 14 de octubre?

Además de las reclamaciones planteadas por Fecode, la jornada estará relacionada con otras discusiones laborales y económicas que han tomado relevancia en el país, entre ellas el salario mínimo para 2027.

Petro planteó la necesidad de iniciar una movilización alrededor de los ingresos de los trabajadores y pidió preparar una lucha que, según sus palabras, podría llegar incluso a una huelga general.

“Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el efecto que dejará la sequía”, manifestó.

De esta manera, las manifestaciones del 14 de octubre tendrán como uno de sus principales ejes las reivindicaciones del sector educativo, pero también estarán atravesadas por el debate sobre las condiciones laborales, el salario mínimo de 2027 y las medidas para enfrentar el impacto económico de la sequía.